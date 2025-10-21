Derrota agónica de Bayer Leverkusen ante PSG a pesar del doblete de Aleix García

Alejandro Grimaldo desaprovechó la oportunidad de lograr el empate para Bayer Leverkusen, ya que no convirtió un penal en el minuto 24 del primer tiempo.
Vitinha fue la figura del partido. El mediocampista de PSG fue el autor de 1 gol, acertó 110 pases correctos y quitó 2 pelotas.
También fue importante Khvicha Kvaratskhelia. El delantero de PSG marcó 1 gol, remató al arco contrario en 3 oportunidades y realizó 30 pases correctos.
El director técnico de B. Leverkusen, Kasper Hjulmand, planteó una estrategia 3-6-1 con Mark Flekken en el arco; Robert Andrich, Loic Bade y Edmond Tapsoba en la línea defensiva; Arthur, Ezequiel Fernández, Aleix García, Alejandro Grimaldo, Claudio Echeverri y Ernest Poku en el medio; y Christian Kofane en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por Luis Enrique se pararon con un esquema 4-3-3 con Lucas Chevalier bajo los tres palos; Achraf Hakimi, Ilya Zabarnyi, Willian Pacho y Nuno Mendes en defensa; Warren Zaire Emery, Vitinha y Désiré Doué en la mitad de cancha; y Khvicha Kvaratskhelia, Senny Mayulu y Bradley Barcola en la delantera.
El árbitro Jesús Gil Manzano fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.
En la próxima fecha B. Leverkusen visitará a Benfica y PSG jugará de local frente a Bayern Múnich en el estadio Parc des Princes.
Cambios en Bayer Leverkusen
- 45′ 2T – Salieron Claudio Echeverri por Ibrahim Maza y Désiré Doué por Lucas Hernández
- 51′ 2T – Salió Christian Kofane por Jeanuel Belocian
- 80′ 2T – Salió Ezequiel Fernández por Jeremiah Mensah
Amonestados en Bayer Leverkusen:
- 42′ 1T Claudio Echeverri (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 49′ 1T Edmond Tapsoba (Insultar o desaprobar al árbitro)
Expulsado en Bayer Leverkusen:
- 30′ 1T Robert Andrich (Roja directa)
Cambios en PSG
- 62′ 2T – Salieron Khvicha Kvaratskhelia por Ousmane Dembélé, Senny Mayulu por Lee Kangin y Ernest Poku por Eliesse Ben Seghir
- 71′ 2T – Salió Bradley Barcola por Ibrahim Mbaye
- 75′ 2T – Salió Warren Zaire Emery por Quentin Ndjantou
Amonestado en PSG:
- 23′ 1T Ilya Zabarnyi (Conducta antideportiva)
Expulsado en PSG:
- 36′ 1T Ilya Zabarnyi (Roja directa)