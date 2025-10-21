Derrota agónica de Bayer Leverkusen ante PSG a pesar del doblete de Aleix García

A B. Leverkusen no le alcanzaron los dos goles de Aleix García y cayó por 7-2 ante PSG, en la fecha 3 de la Champions. Los goles del partido para el local los anotó Aleix García (37′ 1T, de penal y 8′ 2T). Mientras que los goles de visitante los hicieron Willian Pacho (6′ 1T), Désiré Doué (40′ 1T y 47′ 1T), Khvicha Kvaratskhelia (43′ 1T), Nuno Mendes (4′ 2T), Ousmane Dembélé (20′ 2T) y Vitinha (44′ 2T). Aleix García hizo vibrar al estadio con su definición, en el minuto 8 de la segunda etapa. Después de recibir una asistencia de Alejandro Grimaldo, el volante remató al arco desde media distancia y venció al arquero rival para marcar un golazo al ángulo izquierdo.

Alejandro Grimaldo desaprovechó la oportunidad de lograr el empate para Bayer Leverkusen, ya que no convirtió un penal en el minuto 24 del primer tiempo.

Vitinha fue la figura del partido. El mediocampista de PSG fue el autor de 1 gol, acertó 110 pases correctos y quitó 2 pelotas.

También fue importante Khvicha Kvaratskhelia. El delantero de PSG marcó 1 gol, remató al arco contrario en 3 oportunidades y realizó 30 pases correctos.

El director técnico de B. Leverkusen, Kasper Hjulmand, planteó una estrategia 3-6-1 con Mark Flekken en el arco; Robert Andrich, Loic Bade y Edmond Tapsoba en la línea defensiva; Arthur, Ezequiel Fernández, Aleix García, Alejandro Grimaldo, Claudio Echeverri y Ernest Poku en el medio; y Christian Kofane en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Luis Enrique se pararon con un esquema 4-3-3 con Lucas Chevalier bajo los tres palos; Achraf Hakimi, Ilya Zabarnyi, Willian Pacho y Nuno Mendes en defensa; Warren Zaire Emery, Vitinha y Désiré Doué en la mitad de cancha; y Khvicha Kvaratskhelia, Senny Mayulu y Bradley Barcola en la delantera.

El árbitro Jesús Gil Manzano fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

En la próxima fecha B. Leverkusen visitará a Benfica y PSG jugará de local frente a Bayern Múnich en el estadio Parc des Princes.

Cambios en Bayer Leverkusen

45′ 2T – Salieron Claudio Echeverri por Ibrahim Maza y Désiré Doué por Lucas Hernández

51′ 2T – Salió Christian Kofane por Jeanuel Belocian

80′ 2T – Salió Ezequiel Fernández por Jeremiah Mensah

Amonestados en Bayer Leverkusen:

42′ 1T Claudio Echeverri (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 49′ 1T Edmond Tapsoba (Insultar o desaprobar al árbitro)

Expulsado en Bayer Leverkusen:

30′ 1T Robert Andrich (Roja directa)

Cambios en PSG

62′ 2T – Salieron Khvicha Kvaratskhelia por Ousmane Dembélé, Senny Mayulu por Lee Kangin y Ernest Poku por Eliesse Ben Seghir

71′ 2T – Salió Bradley Barcola por Ibrahim Mbaye

75′ 2T – Salió Warren Zaire Emery por Quentin Ndjantou

Amonestado en PSG:

23′ 1T Ilya Zabarnyi (Conducta antideportiva)

Expulsado en PSG: