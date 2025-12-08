Derrota de Levante por 2-0 ante Osasuna

El manejo del juego resultó complicado para los Granotes y fueron los Rojillos quienes se quedaron con la victoria 2-0 en el partido de la fecha 15 celebrado en el estadio el Sadar. A los 12 minutos del primer tiempo, Víctor Muñoz encaminó el triunfo con una ejecución destacada. Rubén García consolidó la victoria, marcando el 2 a 0 en el minuto 35 de la misma etapa.

Víctor Muñoz se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Osasuna metió 1 gol, efectuó 17 pases correctos y buscó el arco contrario con 6 disparos.

Otro jugador importante en el partido fue Rubén García. El mediocampista de Osasuna fue el autor de 1 gol y acertó 15 pases correctos.

El director técnico de Osasuna, Alessio Lisci, planteó una estrategia 4-5-1 con Sergio Herrera en el arco; Iñigo Arguibide, Alejandro Catena, Flavien-Enzo Boyomo y Abel Bretones en la línea defensiva; Jon Moncayola, Lucas Torró, Víctor Muñoz, Aimar Oroz y Rubén García en el medio; y Ante Budimir en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Álvaro del Moral se pararon con un esquema 4-5-1 con Mathew Ryan bajo los tres palos; Jeremy Toljan, Jorge Cabello, Alan Matturro y Manu Sánchez en defensa; Unai Vencedor, Kervin Arriaga, Roger Brugué, Carlos Álvarez y Iván Romero en la mitad de cancha; y Etta Eyong en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el estadio el Sadar fue José Guzmán Mansilla.

Los Rojillos visitarán a Barcelona en la próxima jornada. Por el lado de los Granotes jugarán de local frente a Villarreal.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 15 puntos y en el décimo quinto lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 9 unidades y ocupa el vigésimo lugar en el torneo.

Cambios en Osasuna

50′ 2T – Salió Lucas Torró por Iker Muñoz

68′ 2T – Salieron Iñigo Arguibide por Juan Cruz y Rubén García por Moi Gómez

73′ 2T – Salieron Aimar Oroz por Sheraldo Becker y Víctor Muñoz por Jorge Herrando

Amonestados en Osasuna:

14′ 1T Lucas Torró (Conducta antideportiva) y 11′ 2T Rubén García (Conducta antideportiva)

Cambios en Levante

61′ 2T – Salió Roger Brugué por Iker Losada

76′ 2T – Salieron Jorge Cabello por Jon Olasagasti, Unai Vencedor por José Luis Morales y Etta Eyong por Víctor García

81′ 2T – Salió Iván Romero por Goduine Koyalipou

Amonestados en Levante: