Derrota de Pafos por 2-0 ante Juventus

Pafos no sumó en esta jornada ante Juventus y cayó 2-0 en el Allianz Stadium. A los 21 minutos del segundo tiempo, Weston McKennie encaminó el triunfo con una ejecución destacada. Jonathan David consolidó la victoria, marcando el 2 a 0 en el minuto 27 de la misma etapa.

Weston McKennie hizo vibrar al estadio con su definición, en el minuto 21 de la segunda etapa. Un centro de Andrea Cambiaso dejó al volante para definir desde el área grande y meter el balón en el arco defendido por Neofytos Michael.

Anderson Silva sacó un tremendo disparo a los 31 minutos del primer tiempo y el balón pegó en el palo. No pudo ser.

Weston McKennie se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Juventus metió 1 gol, efectuó 32 pases correctos, recuperó 2 balones y buscó el arco contrario con 2 disparos.

También fue importante Kenan Yildiz. El delantero de Juventus remató al arco contrario en 2 oportunidades y realizó 48 pases correctos.

El director técnico de Juventus, Luciano Spalletti, planteó una estrategia 3-4-3 con Michele Di Gregorio en el arco; Pierre Kalulu, Lloyd Kelly y Teun Koopmeiners en la línea defensiva; Weston McKennie, Manuel Locatelli, Fabio Miretti y Andrea Cambiaso en el medio; y Edon Zhegrova, Jonathan David y Kenan Yildiz en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Juan Carcedo se pararon con un esquema 3-4-3 con Neofytos Michael bajo los tres palos; Derrick Luckassen, David Luiz y David Goldar en defensa; João Correia, Ivan Sunjic, Pepe y Vlad Dragomir en la mitad de cancha; y Bruno Felipe, Anderson Silva y Mislav Orsic en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el Allianz Stadium fue Jesús Gil Manzano.

Juventus recibirá a Benfica en la próxima jornada. Por el lado de Pafos jugará de visitante frente a Chelsea.

Cambios en Juventus

45′ 2T – Salió Edon Zhegrova por Francisco Conceição

59′ 2T – Salió Manuel Locatelli por Lois Openda

73′ 2T – Salieron Jonathan David por Vasilije Adzic y Fabio Miretti por Khéphren Thuram

83′ 2T – Salió Kenan Yildiz por Juan Cabal

Amonestado en Juventus:

9′ 2T Manuel Locatelli (Conducta antideportiva)

Cambios en Pafos

61′ 2T – Salió Anderson Silva por Domingos Quina

77′ 2T – Salieron David Goldar por Kostas Pileas, Mislav Orsic por Jajá y Vlad Dragomir por Mons Bassouamina

88′ 2T – Salió João Correia por Bruno Langa

Amonestado en Pafos: