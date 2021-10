Despiden a entrenador de futbol femenino en EEUU, Paul Riley, acusado por varias jugadoras de coerción sexual

El anuncio se produjo horas después de que una investigación del medio digital The Athletic diera a conocer los señalamientos contra Riley, de 58 años, por hechos presuntamente ocurridos en varios equipos y ligas a las que perteneció.

Riley, que ha negado las acusaciones, es el segundo entrenador de la NWSL destituido esta semana, después de que la liga rescindiera el contrato del entrenador del Washington Spirit, Richie Burke, tras otra investigación por acusaciones de abuso verbal y emocional.

En el reporte, The Athletic dio a conocer señalamientos de conducta inapropiada contra Riley efectuadas por parte de sus ex jugadoras Sinead Farrelly y Meleana “Mana” Shim..

Farrelly, que jugó para Riley en tres equipos diferentes en distintas ligas, le acusó de “coerción sexual” cuando era su entrenador en el Philadelphia Independence.

La jugadora dijo que había sido coaccionada para practicar sexo con el entrenador en su habitación de hotel, tras la derrota en la final de la Liga de Fútbol Profesional Femenino (WPSL) en 2011.

Según su testimonio, Riley le dijo “nos llevamos esto a la tumba” después del incidente.

Entre otros episodios, Farrelly y Shim también reportaron que, cuando eran integrantes del Portland Thorns de la NWSL, Riley las obligó a besarse mientras estaban en su apartamento.

“Este tipo tiene un patrón”, dijo Shim a The Athletic.

Alex Morgan, figura de la selección estadounidense y ex jugadora del Portland Thorns, que jugó a las órdenes de Riley, ratificó las acusaciones de sus entonces compañeras y dijo que había intentado ayudarlas a presentar una denuncia ante la liga.

U.S. Soccer has suspended the coaching license of Paul Riley, following allegations of sexual coercion in a report from The Athletic.

📚 https://t.co/qySrlUASlu pic.twitter.com/hJpd6QjBb4

— The Athletic (@TheAthletic) September 30, 2021