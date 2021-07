Di María y Agüero: los históricos que quieren despedirse a lo grande

Di María y Agüero sueñan con ganar la Copa América con un premio a su carrera con la Selección de Argentina. (Foto Prensa Libre).

Como Messi, Di María y Agüero tienen cuentas pendientes con el palmarés: llevan tres finales perdidas, dos de Copa América (Chile-2015 y EEUU-2016) y la del Mundial Brasil-2014 en el Maracaná, donde la Albiceleste quiere tomarse revancha el sábado ante el anfitrión y rival histórico.

La ‘Pulga’ acumula otra frustración, Venezuela-2007, que no cargan su nuevo compañero en el Barcelona y el volante del PSG francés.

Messi, con 150 partidos, es el jugador que más veces vistió la casaca albiceleste, mientras que Di María jugó 110 encuentros (5º en la tabla histórica) y Agüero 100 (7º).

Cuando las papas queman

A la vez que se va acomodando el recambio en la Albiceleste con Lautaro Martínez, Rodrigo De Paul, Giovanni Lo Celso y Leandro Paredes, los históricos generalmente ingresan para sumar su experiencia cuando las papas queman.

Argentina suele anotar con frecuencia en la etapa inicial y luego opta por ceder el manejo del balón para refugiarse y salir de contragolpe, pero sufre porque la faz defensiva no es el fuerte del equipo de Lionel Scaloni.

‘El Fideo’ Di María saltó desde la banca el lunes al minuto 67 en la semifinal con Colombia, un momento muy difícil en el que Argentina estaba siendo acorralada.

Ingresó muy vital y con sus regates encontró los huecos necesarios para que la Albiceleste equilibrara el partido en Brasilia que luego ganó en la tanda de los penales.

En otros tres partidos de esta Copa América, ante Uruguay, Paraguay y Ecuador, entró sobre los 70 minutos y le dio respiro a Messi, sumando talento y experiencia para intercalarse en la creación con el capitán argentino.

“Me siento dolido, porque uno siempre está debido a que le encanta jugar y siempre le gusta arrancar de titular. Pero mi cara nunca cambió, siempre estuve con alegría e intenté dar lo mejor. Cada vez que me toca entrar, demuestro que estoy capacitado par poder jugar. Hoy lo volví a demostrar (…) si me toca estar en el once daré lo máximo, de no ser así, apoyaré desde afuera”. dijo Di María tras el duelo con Paraguay (1-0).

El ‘Kun’ y Di María, último tren

Agüero, otro de los experimentados, tuvo menos participación en esta Copa América, aunque mostró pinceladas de su calidad en la alianza con su amigo Messi.

En la goleada 4-1 frente a Bolivia en la fase de grupos, ‘el Kun’ le cedió un pase quirúrgico a Messi que definió con clase sobre la salida desesperada del portero Carlos Lampe.

Agüero y Di María, ambos de 33 años, están frente a su última oportunidad para ganar un título de Copa América con la selección absoluta, el sábado ante Brasil en el Maracaná, pero los dos igualmente se sienten útiles en el vestuario, apuntalando a los más inexpertos, los sustitutos de una generación aún sedienta.