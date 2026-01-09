Diego “Cholo” Simeone y la polémica tras el cruce de palabras con Vinícius Jr. en la Supercopa

El derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid tuvo un punto de tensión entre el argentino Diego Simeone y el brasileño Vinícius Junior. Un intercambio de palabras entre ambos terminó con tarjeta amarilla para los dos, luego de un último roce cuando ‘Vini’ fue sustituido, mientras que Xabi Alonso catalogó la conducta del técnico rojiblanco como un mal ejemplo de deportista.

“No tengo nada que comentar, porque lo que pasa dentro del campo se queda ahí. Nada para comentar”, respondió Simeone al ser cuestionado en rueda de prensa sobre lo ocurrido.

Según las cámaras de Movistar+, el técnico del Atlético le habría dicho a Vinícius: “Te va a echar Florentino. Acuérdate que te va a echar. Te va a echar, acuérdate de lo que te digo”. Al ser preguntado directamente por esta frase, Simeone evadió una respuesta clara: “No me acuerdo. Tengo memoria complicada”.

Este cruce verbal no pasó desapercibido para el técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, quien fue tajante: “No es ejemplo de buen deportista. No todo vale”.

“Primero, yo intento ser respetuoso con los jugadores del equipo contrario y no me suelo dirigir a ellos. Cuando he escuchado lo que le ha dicho, todavía me gusta menos. No es ejemplo de buen deportista y no todo vale. Hay que tener respeto por el rival, y lo que pasa en el campo tiene un límite”, añadió Alonso.

El momento de mayor tensión se produjo en el minuto 80, cuando Vinícius fue sustituido. Se escucharon pitos desde la grada, y Simeone, según Movistar+, le dijo: “Escucha, escucha”. El brasileño respondió hablando con el árbitro, Busquets Ferrer, quejándose de que el técnico argentino “siempre está jodiendo”.

Tras el partido, Vinícius volvió a provocar polémica con un comentario en redes sociales, en el que recordó la eliminación al Atlético: “Has perdido otra eliminatoria”, escribió en una publicación con un video del partido.

Mateu Alemany, director de futbol profesional masculino del Atlético de Madrid, también fue consultado en Movistar+:

“Yo no tengo ni idea. Además, lo que suele pasar ahí abajo debería quedar ahí abajo. No tengo constancia de esa situación. Supongo que los protagonistas serán los que lo explicarán. El ‘míster’ (Diego Simeone), en rueda de prensa, dirá lo que tenga que decir. Pero estas cosas me parecen irrelevantes. Lo que pasa en el futbol se queda ahí”, opinó.