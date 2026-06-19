Diputados noruegos sorprenden con una remada vikinga para apoyar a su selección en el Mundial 2026

Fútbol Internacional

Diputados noruegos sorprenden con una remada vikinga para apoyar a su selección en el Mundial 2026

En un gesto de apoyo a su selección de fútbol tras 28 años de ausencia mundialista, el Parlamento de Noruega participó en el tradicional remo vikingo.

Raúl Barreno C. y EFE

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Oslo (Norway), 18/06/2026.- Members of Parliament participate in a 'Viking rowing' celebration to show solidarity with the Norwegian national soccer team inside the Storting chamber, the Norwegian Parliament, in Oslo, Norway, 18 June 2026. (Noruega) EFE/EPA/HAKON MOSVOLD LARSEN NORWAY OUT

Oslo (Noruega). Diputados participan en el tradicional remo vikingo dentro del Parlamento (Storting) en apoyo a su selección de fútbol. Prensa Libre: EFE.

El Parlamento de Noruega mostró su apoyo a la selección nacional de fútbol, que disputa un Mundial por primera vez en 28 años, al participar en el tradicional remo vikingo, un gesto que se ha convertido en una de las señas de identidad de los aficionados de este país nórdico.

"La presidencia del Parlamento ha pensado que debemos enviar un saludo a nuestros jugadores, una selección que está respondiendo de verdad, desde el corazón de la democracia. No hay ninguna otra manera de hacerlo mejor que remando", dijo el presidente de esta institución, Masud Gharahkhani.

El acto duró apenas unos segundos y fue secundado por la mayoría de los diputados presentes en la sala, aunque también hubo voces críticas.

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"Se puede animar a la selección desde las tribunas, el bar o en casa en el sofá", dijo Erlend Wiborg, diputado del Partido del Progreso, segunda fuerza parlamentaria del país, quien rehusó participar.

La presencia de Noruega en el Mundial y su victoria por 4-1 sobre Irak en la primera jornada han generado expectativa en este país nórdico, que no disputaba una fase final de un gran torneo masculino desde la Eurocopa del 2000.

Durante el primer partido estuvo presente el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre. Además, para el encuentro del próximo lunes contra Senegal, en Nueva Jersey (EE. UU.), asistirán la princesa Ingrid Alexandra y su hermano menor, el príncipe Sverre Magnus, confirmó la Casa Real.

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