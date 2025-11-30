Doblete de Alberto Moleiro guió el triunfo agónico 3-2 de Villarreal sobre Real Sociedad

En la fecha 14, el volante Alberto Moleiro colaboró con dos tantos en la victoria 3-2 de el Submarino amarillo sobre los Txuri-urdines. La tensión estuvo presente durante todo el partido, con un final que mantuvo a todos en suspenso y un tanteador que reflejó momentáneamente la igualdad entre ambos equipos. La puntería de Ayoze Pérez (30′ 1T) y Alberto Moleiro (11′ 2T y 49′ 2T) sentenció el desenlace del encuentro, mientras que Carlos Soler (14′ 2T) y Ander Barrenetxea (41′ 2T, de tiro libre) fueron quienes pudieron marcar para Real Sociedad.Un momento destacado del partido fue el gol de Alberto Moleiro en el minuto 49 del segundo tiempo. Partiendo desde la izquierda, el volante se lució con una jugada individual espectacular que culminó con un golazo memorable al palo derecho.

El protagonismo de Alberto Moleiro lo consagró como el mejor jugador del partido. El volante de Villarreal metió 2 goles, efectuó 14 pases correctos, recuperó 3 balones y buscó el arco contrario con 4 disparos.

También fue clave en el estadio Anoeta, Carlos Soler. El volante de Real Sociedad se destacó frente a Villarreal ya que convirtió 1 gol, dio 41 pases correctos y robó 2 pelotas.

El entrenador de R. Sociedad, Sergio Francisco, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Alex Remiro en el arco; Jon Aramburu, Jon Martín, Aritz Elustondo y Sergio Gómez en la línea defensiva; Jon Gorrotxategi, Carlos Soler, Takefusa Kubo, Brais Méndez y Gonçalo Guedes en el medio; y Umar Sadiq en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Marcelino García Toral se plantaron con una estrategia 4-4-2 con Luiz Júnior bajo los tres palos; Álvaro Mouriño, Juan Foyth, Rafa Marín y Alfonso Pedraza en defensa; Tajon Buchanan, Santi Comesaña, Pape Gueye y Alberto Moleiro en la mitad de cancha; y Gerard Moreno y Ayoze Pérez en la delantera.

El partido en el estadio Anoeta fue dirigido por el árbitro César Soto Grado.

Por la próxima fecha, los Txuri-urdines visitarán a Alavés. Por otro lado, el Submarino amarillo recibirá a Getafe.

El local está en el noveno puesto con 16 puntos, mientras que el visitante llegó a 32 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo.

Cambios en Real Sociedad

55′ 2T – Salió Umar Sadiq por Ander Barrenetxea

76′ 2T – Salieron Carlos Soler por Arsen Zakharyan y Jon Gorrotxategi por Gorka Carrera

83′ 2T – Salieron Brais Méndez por Mikel Goti y Takefusa Kubo por Beñat Turrientes

Amonestados en Real Sociedad:

41′ 1T Umar Sadiq (Conducta antideportiva), 23′ 2T Jon Martín (Conducta antideportiva) y 24′ 2T Ander Barrenetxea (Insultar o desaprobar al árbitro)

Cambios en Villarreal

68′ 2T – Salieron Gerard Moreno por Georges Mikautadze y Pape Gueye por Dani Parejo

77′ 2T – Salieron Alfonso Pedraza por Sergi Cardona y Tajon Buchanan por Ilias Akhomach

85′ 2T – Salió Ayoze Pérez por Tani Oluwaseyi

Amonestados en Villarreal: