Doblete de Alexander Sorloth en el triunfo 4-2 de Atlético de Madrid frente a Espanyol

En la fecha 25 de la Liga, el Atleti celebró este sábado contra los Espanyolistas. Los goles del partido para el local los anotaron Alexander Sorloth (20′ 1T y 26′ 2T), Giuliano Simeone (3′ 2T) y Ademola Lookman (13′ 2T). Mientras que los goles de visitante los hicieron Jofre Carreras (5′ 1T) y Edu Expósito (34′ 2T). Alexander Sorloth hizo vibrar al estadio con su definición, en el minuto 26 de la segunda etapa. El delantero anotó un golazo de cabeza tras un pase de Matteo Ruggeri y puso el balón sobre el palo derecho de Marko Dmitrovic.

Ambos equipos estuvieron a punto de cambiar el tanteador, pero los remates de Cyril Ngongé y Alexander Sorloth terminaron estrellados en el palo.

Alexander Sorloth fue la figura del partido. El delantero de Atlético de Madrid marcó 2 goles, remató al arco contrario en 4 oportunidades y realizó 28 pases correctos.

También fue importante Antoine Griezmann. El delantero de Atlético de Madrid remató al arco contrario en 4 oportunidades y realizó 37 pases correctos.

El director técnico de Atl. Madrid, Diego Simeone, planteó una estrategia 4-4-2 con Jan Oblak en el arco; Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko y Matteo Ruggeri en la línea defensiva; Giuliano Simeone, Johnny Cardoso, Álex Baena y Ademola Lookman en el medio; y Antoine Griezmann y Alexander Sorloth en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por José González Álvarez se pararon con un esquema 5-4-1 con Marko Dmitrovic bajo los tres palos; Omar el Hilali, Clemens Riedel, Fernando Calero, Leandro Cabrera y Carlos Romero en defensa; Jofre Carreras, Pol Lozano, Urko Gonzalez y Tyrhys Dolan en la mitad de cancha; y Kike García en la delantera.

El árbitro Alejandro Muñiz Ruiz fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

En la próxima fecha el Atleti visitará a Real Oviedo y los Espanyolistas jugarán de visitante frente a Elche en el estadio Martínez Valero.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 48 puntos y en el cuarto lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 35 unidades y ocupa el sexto lugar en el torneo.

Cambios en Atlético de Madrid

60′ 2T – Salieron Álex Baena por Koke y Ademola Lookman por Julián Álvarez

73′ 2T – Salieron Marcos Llorente por Nahuel Molina y Antoine Griezmann por Thiago Almada

83′ 2T – Salió Giuliano Simeone por Robin Le Normand

Cambios en Espanyol

56′ 2T – Salió Clemens Riedel por Ramón Terrats

69′ 2T – Salieron Pol Lozano por Edu Expósito, Kike García por Roberto Fernández y Tyrhys Dolan por Cyril Ngongé

76′ 2T – Salió Jofre Carreras por Pere Milla

Amonestado en Espanyol: