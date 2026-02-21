Doblete de Alexander Sorloth en el triunfo 4-2 de Atlético de Madrid frente a Espanyol

Ambos equipos estuvieron a punto de cambiar el tanteador, pero los remates de Cyril Ngongé y Alexander Sorloth terminaron estrellados en el palo.
Alexander Sorloth fue la figura del partido. El delantero de Atlético de Madrid marcó 2 goles, remató al arco contrario en 4 oportunidades y realizó 28 pases correctos.
También fue importante Antoine Griezmann. El delantero de Atlético de Madrid remató al arco contrario en 4 oportunidades y realizó 37 pases correctos.
El director técnico de Atl. Madrid, Diego Simeone, planteó una estrategia 4-4-2 con Jan Oblak en el arco; Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko y Matteo Ruggeri en la línea defensiva; Giuliano Simeone, Johnny Cardoso, Álex Baena y Ademola Lookman en el medio; y Antoine Griezmann y Alexander Sorloth en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por José González Álvarez se pararon con un esquema 5-4-1 con Marko Dmitrovic bajo los tres palos; Omar el Hilali, Clemens Riedel, Fernando Calero, Leandro Cabrera y Carlos Romero en defensa; Jofre Carreras, Pol Lozano, Urko Gonzalez y Tyrhys Dolan en la mitad de cancha; y Kike García en la delantera.
El árbitro Alejandro Muñiz Ruiz fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.
En la próxima fecha el Atleti visitará a Real Oviedo y los Espanyolistas jugarán de visitante frente a Elche en el estadio Martínez Valero.
Terminado el encuentro, el equipo local queda con 48 puntos y en el cuarto lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 35 unidades y ocupa el sexto lugar en el torneo.
Cambios en Atlético de Madrid
- 60′ 2T – Salieron Álex Baena por Koke y Ademola Lookman por Julián Álvarez
- 73′ 2T – Salieron Marcos Llorente por Nahuel Molina y Antoine Griezmann por Thiago Almada
- 83′ 2T – Salió Giuliano Simeone por Robin Le Normand
Cambios en Espanyol
- 56′ 2T – Salió Clemens Riedel por Ramón Terrats
- 69′ 2T – Salieron Pol Lozano por Edu Expósito, Kike García por Roberto Fernández y Tyrhys Dolan por Cyril Ngongé
- 76′ 2T – Salió Jofre Carreras por Pere Milla
Amonestado en Espanyol:
- 37′ 2T Cyril Ngongé (Simular una infracción)