Doblete de Anthony Gordon en la goleada 4-0 de Newcastle United frente a U. Saint-Gilloise

El delantero Anthony Gordon convirtió este miércoles dos tantos en la aplastante victoria 4-0 de Newcastle sobre RU Saint-Gilloise, por la fecha 2 de la Champions. El equipo de Eddie Howe marcó la pauta del juego y se llevó por delante a su contrincante con un abultado marcador, que incluyó un doblete de Anthony Gordon. El delantero convirtió de penal en los minutos 42 y 18 del primer y segundo tiempo, respectivamente. El otro par de goles fue anotado por Nick Woltemade (16′ de la primera etapa) y Harvey Barnes (34′ de la segunda mitad), después de ejecutar dos disparos.

La figura del encuentro fue Sandro Tonali. El volante de Newcastle United se destacó frente a U. Saint-Gilloise dio 58 pases correctos y pateó 2 veces al arco.

Otro de los futbolistas clave en el estadio Constant Vanden Stock Anderlecht fue Nick Pope. El arquero de Newcastle United tuvo un gran rendimiento frente a U. Saint-Gilloise debido a que atajó 7 disparos y realizó 22 pases correctos.

El entrenador de RU Saint-Gilloise, Sébastien Pocognoli, dispuso en campo una formación 3-4-3 con Kjell Scherpen en el arco; Kevin Mac Allister, Christian Burgess y Fedde Leysen en la línea defensiva; Anan Khalaili, Adem Zorgane, Kamiel Van De Perre y Ousseynou Niang en el medio; y Anouar Ait El Hadj, Kevin Rodríguez y Promise David en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Eddie Howe se plantaron con una estrategia 4-3-3 con Nick Pope bajo los tres palos; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Sven Botman y Dan Burn en defensa; Bruno Guimarães, Sandro Tonali y Joelinton en la mitad de cancha; y Anthony Elanga, Nick Woltemade y Anthony Gordon en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Urs Schnyder.

RU Saint-Gilloise recibirá a Inter en la próxima jornada, mientras que Newcastle recibirá a Benfica en el estadio St. James Park.

Cambios en U. Saint-Gilloise

45′ 2T – Salió Promise David por Marc Giger

66′ 2T – Salieron Kamiel Van De Perre por Mathias Rasmussen y Kevin Mac Allister por Ross Sykes

77′ 2T – Salió Anan Khalaili por Louis Patris

Amonestados en U. Saint-Gilloise:

38′ 1T Kamiel Van De Perre (Conducta antideportiva), 5′ 2T Christian Burgess (Conducta antideportiva), 11′ 2T Kevin Mac Allister (Conducta antideportiva) y 14′ 2T Marc Giger (Conducta antideportiva)

Cambios en Newcastle United

58′ 2T – Salió Joelinton por Lewis Miley

72′ 2T – Salieron Anthony Elanga por Harvey Barnes, Nick Woltemade por William Osula, Bruno Guimarães por Lewis Hall y Kevin Rodríguez por Sofiane Boufal

82′ 2T – Salió Kieran Trippier por Fabian Schär

Amonestado en Newcastle United: