Doblete de Iago Aspas guió el triunfo 2-0 de Celta sobre Mallorca

En la fecha 25, Iago Aspas, delantero de los Celestes, marcó por duplicado y ayudó a su equipo a vencer por 2-0 a los Bermellones. El delantero demostró su eficacia en el área al convertir su primer gol, de penal, al minuto 40 de la segunda mitad. Posteriormente, en la misma etapa, se encargó de sellar el resultado final con una anotación en el minuto 50.

El protagonismo de Iago Aspas lo consagró como el mejor jugador del partido. El delantero de Celta mostró su mejor nivel al marcar 2 goles, rematar 3 veces al arco contrario y acertar 6 pases correctos.

Marcos Alonso también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Celta fue importante debido a que despejó 2 pelotas peligrosas.

A los 14 minutos del primer tiempo, el volante de Mallorca Samu Costa dejó en ridículo con un estupendo caño a Matí­as Vecino, volante de Celta.

El entrenador de Celta, Claudio Giráldez, dispuso en campo una formación 3-4-3 con Ionut Radu en el arco; Javier Rodríguez, Joseph Aidoo y Marcos Alonso en la línea defensiva; Javi Rueda, Matí­as Vecino, Miguel Román y Hugo Álvarez en el medio; y Fer López, Ferrán Jutglà y Pablo Duran en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Jagoba Arrasate se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Leo Román bajo los tres palos; Pablo Maffeo, Antonio Raíllo, Martin Valjent y Toni Lato en defensa; Omar Mascarell, Samu Costa, Antonio Sánchez, Sergi Darder y Jan Virgili en la mitad de cancha; y Vedat Muriqi en la delantera.

El partido en el Estadio de Balaídos fue dirigido por el árbitro José Guzmán Mansilla.

Por la próxima fecha, los Celestes visitarán a Girona. Por otro lado, los Bermellones recibirán a Real Sociedad.

El local está en el sexto puesto con 37 puntos, mientras que el visitante llegó a 24 unidades y se coloca en el décimo octavo lugar en el torneo.

Cambios en Celta

43′ 1T – Salió Pablo Duran por Williot Swedberg

78′ 2T – Salió Javi Rueda por Jones El-Abdellaoui

Amonestado en Celta:

52′ 2T Borja Iglesias (Discutir con un rival)

Cambios en Mallorca

68′ 2T – Salieron Toni Lato por Johan Mojica, Omar Mascarell por Manu Morlanes, Ferrán Jutglà por Borja Iglesias, Fer López por Iago Aspas y Matí­as Vecino por Ilaix Moriba

76′ 2T – Salieron Vedat Muriqi por Mateo Joseph y Jan Virgili por Pablo Torre

85′ 2T – Salió Antonio Sánchez por Javier Llabrés

Amonestados en Mallorca: