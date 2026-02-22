Doblete de Iago Aspas guió el triunfo 2-0 de Celta sobre Mallorca

El protagonismo de Iago Aspas lo consagró como el mejor jugador del partido. El delantero de Celta mostró su mejor nivel al marcar 2 goles, rematar 3 veces al arco contrario y acertar 6 pases correctos.
Marcos Alonso también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Celta fue importante debido a que despejó 2 pelotas peligrosas.
A los 14 minutos del primer tiempo, el volante de Mallorca Samu Costa dejó en ridículo con un estupendo caño a Matías Vecino, volante de Celta.
El entrenador de Celta, Claudio Giráldez, dispuso en campo una formación 3-4-3 con Ionut Radu en el arco; Javier Rodríguez, Joseph Aidoo y Marcos Alonso en la línea defensiva; Javi Rueda, Matías Vecino, Miguel Román y Hugo Álvarez en el medio; y Fer López, Ferrán Jutglà y Pablo Duran en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Jagoba Arrasate se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Leo Román bajo los tres palos; Pablo Maffeo, Antonio Raíllo, Martin Valjent y Toni Lato en defensa; Omar Mascarell, Samu Costa, Antonio Sánchez, Sergi Darder y Jan Virgili en la mitad de cancha; y Vedat Muriqi en la delantera.
El partido en el Estadio de Balaídos fue dirigido por el árbitro José Guzmán Mansilla.
Por la próxima fecha, los Celestes visitarán a Girona. Por otro lado, los Bermellones recibirán a Real Sociedad.
El local está en el sexto puesto con 37 puntos, mientras que el visitante llegó a 24 unidades y se coloca en el décimo octavo lugar en el torneo.
Cambios en Celta
- 43′ 1T – Salió Pablo Duran por Williot Swedberg
- 78′ 2T – Salió Javi Rueda por Jones El-Abdellaoui
Amonestado en Celta:
- 52′ 2T Borja Iglesias (Discutir con un rival)
Cambios en Mallorca
- 68′ 2T – Salieron Toni Lato por Johan Mojica, Omar Mascarell por Manu Morlanes, Ferrán Jutglà por Borja Iglesias, Fer López por Iago Aspas y Matías Vecino por Ilaix Moriba
- 76′ 2T – Salieron Vedat Muriqi por Mateo Joseph y Jan Virgili por Pablo Torre
- 85′ 2T – Salió Antonio Sánchez por Javier Llabrés
Amonestados en Mallorca:
- 11′ 1T Vedat Muriqi (Conducta antideportiva), 2′ 2T Omar Mascarell (Conducta antideportiva), 6′ 2T Toni Lato (Conducta antideportiva), 42′ 2T Jagoba Arrasate (Insultar o desaprobar al árbitro), 47′ 2T Johan Mojica (Conducta antideportiva) y 52′ 2T Antonio Raíllo (Discutir con un rival)