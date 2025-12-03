Doblete de Kylian Mbappé en la goleada 3-0 de Real Madrid frente a Athletic Bilbao

Kylian Mbappé brilló en la arrolladora victoria 3 a 0 de los Merengues sobre los Leones, en el marco de la fecha 19 de la Liga. Kylian Mbappé facturó por duplicado al marcar de jugada (6′ 1T y 13′ 2T), y fue fundamental en el gran desempeño de su equipo. La otra anotación estuvo a cargo de Eduardo Camavinga, al minuto 42 de la primera etapa, tras un cabezazo.

La figura del encuentro fue Kylian Mbappé. El delantero de Real Madrid convirtió 2 goles, pateó 4 veces al arco ante Athletic Bilbao y dio 21 pases correctos.

También fue clave en el estadio la Catedral, Eduardo Camavinga. El volante de Real Madrid se destacó frente a Athletic Bilbao ya que convirtió 1 gol, dio 47 pases correctos y robó 3 pelotas.

El entrenador de Ath. Bilbao, Ernesto Valverde, dispuso en campo una formación 4-3-3 con Unai Simón en el arco; Iñigo Lekue, Dani Vivian, Aymeric Laporte y Adama Boiro en la línea defensiva; Alejandro Rego, Mikel Jauregizar y Iñigo Ruiz en el medio; y Álex Berenguer, Gorka Guruzeta y Nico Williams en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Xabier Alonso Olano se plantaron con una estrategia 4-3-3 con Thibaut Courtois bajo los tres palos; Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras en defensa; Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni y Jude Bellingham en la mitad de cancha; y Federico Valverde, Kylian Mbappé y Vinicius Júnior en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Jesús Gil Manzano.

Los Leones recibirán a Atlético de Madrid en la próxima jornada, mientras que los Merengues recibirán a Celta en el estadio Santiago Bernabéu.

El local está en el octavo puesto con 20 puntos, mientras que el visitante llegó a 36 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo.

Cambios en Athletic Bilbao

45′ 2T – Salieron Iñigo Lekue por Jesús Areso y Iñigo Ruiz por Unai Gómez

68′ 2T – Salieron Álex Berenguer por Nicolás Serrano, Mikel Jauregizar por Mikel Vesga y Eduardo Camavinga por Arda Güler

Amonestados en Athletic Bilbao:

20′ 2T Álex Berenguer (Conducta antideportiva) y 30′ 2T Alejandro Rego (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

Cambios en Real Madrid