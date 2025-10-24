Doblete de Mikel Oyarzábal en el triunfo 2-1 de Real Sociedad frente a Sevilla

En la fecha 10 de la Liga, los Txuri-urdines celebraron este viernes contra los Sevillistas. Mikel Oyarzábal dio inicio a la celebración de su equipo con un poderoso penal a los 18 minutos del primer tiempo. En el minuto 35 de la misma mitad, fue este mismo jugador quien aseguró el 2 a 1 de los Txuri-urdines con un remate. El empate provisional había sido anotado por Nemanja Gudelj a través de una jugada al minuto 29 de la misma etapa.

Mikel Oyarzábal fue la figura del partido. El delantero de Real Sociedad marcó 2 goles, remató al arco contrario en 2 oportunidades y realizó 10 pases correctos.

Otro jugador importante en el partido fue Nemanja Gudelj. El mediocampista de Sevilla fue el autor de 1 gol, acertó 17 pases correctos y remató al arco 2 veces.

El director técnico de R. Sociedad, Sergio Francisco, planteó una estrategia 4-5-1 con Alex Remiro en el arco; Jon Aramburu, Igor Zubeldía, Jon Martín y Sergio Gómez en la línea defensiva; Jon Gorrotxategi, Gonçalo Guedes, Yangel Herrera, Brais Méndez y Ander Barrenetxea en el medio; y Mikel Oyarzábal en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Matías Almeyda se pararon con un esquema 4-5-1 con Odysseas Vlachodimos bajo los tres palos; José Ángel Carmona, Fábio Cardoso, Marcão y Gabriel Suazo en defensa; Nemanja Gudelj, Lucien Agoumé, Alexis Sánchez, Djibril Sow y Ruben Vargas en la mitad de cancha; y Isaac Romero en la delantera.

El árbitro Adrián Cordero Vega fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

En la próxima fecha los Txuri-urdines recibirán a Athletic Bilbao y los Sevillistas jugarán de visitante frente a Atlético de Madrid en el estadio Riyadh Air Metropolitano. Los Txuri-urdines vivirá un enfrentamiento especial para los aficionados al disputar el derbi vasco ante su histórico rival.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 9 puntos y en el décimo quinto lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 13 unidades y ocupa el noveno lugar en el torneo.

Cambios en Real Sociedad

32′ 1T – Salió Yangel Herrera por Carlos Soler

68′ 2T – Salieron Ander Barrenetxea por Arsen Zakharyan, Brais Méndez por Beñat Turrientes y Gonçalo Guedes por Aihen Muñoz

85′ 2T – Salió Sergio Gómez por Pablo Marín

Amonestado en Real Sociedad:

47′ 2T Mikel Oyarzábal (Insultar o desaprobar al árbitro)

Cambios en Sevilla

52′ 2T – Salieron Fábio Cardoso por Chidera Ejuke, Alexis Sánchez por Juanlu Sánchez y Lucien Agoumé por Peque Fernández

65′ 2T – Salió Isaac Romero por Akor Adams

78′ 2T – Salió Djibril Sow por Alfon González

Amonestados en Sevilla: