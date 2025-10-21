Doblete de Viktor Gyökeres en la goleada 4-0 de Arsenal frente a Atlético de Madrid

Los equipos estuvieron en pardas, porque tanto Atlético de Madrid como Arsenal pegaron un tiro en el palo. Los jugadores Julián Álvarez y Eberechi Eze se quedaron con las ganas de gritar su gol.
La figura del encuentro fue Gabriel Magalhães. El defensor de Arsenal fue importante debido a que convirtió 1 gol y despejó 2 balones peligrosos.
Otro de los futbolistas clave en el Emirates Stadium fue Viktor Gyökeres. El delantero de Arsenal convirtió 2 goles, pateó 3 veces al arco ante Atlético de Madrid y dio 9 pases correctos.
El entrenador de Arsenal, Mikel Arteta, dispuso en campo una formación 4-5-1 con David Raya en el arco; Jurriën Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães y Myles Lewis-Skelly en la línea defensiva; Martín Zubimendi, Declan Rice, Bukayo Saka, Eberechi Eze y Gabriel Martinelli en el medio; y Viktor Gyökeres en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Diego Simeone se plantaron con una estrategia 4-4-2 con Jan Oblak bajo los tres palos; Marcos Llorente, Robin Le Normand, José María Giménez y Dávid Hancko en defensa; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke y Nicolás González en la mitad de cancha; y Alexander Sorloth y Julián Álvarez en la delantera.
El árbitro designado para el encuentro fue Davide Massa.
Los Gunners visitarán a Slavia Praga en la próxima jornada, mientras que el Atleti recibirá a U. Saint-Gilloise en el estadio Riyadh Air Metropolitano.
Cambios en Arsenal
- 72′ 2T – Salieron Gabriel Magalhães por Cristhian Mosquera, Eberechi Eze por Ethan Nwaneri y Martín Zubimendi por Christian Norgaard
- 82′ 2T – Salieron Viktor Gyökeres por Mikel Merino y Jurriën Timber por Ben White
Amonestado en Arsenal:
- 37′ 1T Martín Zubimendi (Conducta antideportiva)
Cambios en Atlético de Madrid
- 62′ 2T – Salieron Koke por Conor Gallagher, Nicolás González por Álex Baena y José María Giménez por Matteo Ruggeri
- 71′ 2T – Salieron Alexander Sorloth por Thiago Almada y Giuliano Simeone por Antoine Griezmann
Amonestados en Atlético de Madrid:
- 32′ 1T José María Giménez (Conducta antideportiva) y 29′ 2T Robin Le Normand (Conducta antideportiva)