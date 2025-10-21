Doblete de Viktor Gyökeres en la goleada 4-0 de Arsenal frente a Atlético de Madrid

Los Gunners se llevaron un merecido triunfo en el Emirates Stadium, durante la fecha 3 de la Champions. El equipo de Mikel Arteta marcó la pauta del juego y se llevó por delante a su contrincante con un abultado marcador, que incluyó un doblete de Viktor Gyökeres. El delantero convirtió de jugada en los minutos 21 y 25 del segundo tiempo. El otro par de goles fue anotado por Gabriel Magalhães (11′ de la segunda etapa) y Gabriel Martinelli (18′ de la misma mitad), después de ejecutar un cabezazo y un disparo.

Los equipos estuvieron en pardas, porque tanto Atlético de Madrid como Arsenal pegaron un tiro en el palo. Los jugadores Julián Álvarez y Eberechi Eze se quedaron con las ganas de gritar su gol.

La figura del encuentro fue Gabriel Magalhães. El defensor de Arsenal fue importante debido a que convirtió 1 gol y despejó 2 balones peligrosos.

Otro de los futbolistas clave en el Emirates Stadium fue Viktor Gyökeres. El delantero de Arsenal convirtió 2 goles, pateó 3 veces al arco ante Atlético de Madrid y dio 9 pases correctos.

El entrenador de Arsenal, Mikel Arteta, dispuso en campo una formación 4-5-1 con David Raya en el arco; Jurriën Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães y Myles Lewis-Skelly en la línea defensiva; Martín Zubimendi, Declan Rice, Bukayo Saka, Eberechi Eze y Gabriel Martinelli en el medio; y Viktor Gyökeres en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Diego Simeone se plantaron con una estrategia 4-4-2 con Jan Oblak bajo los tres palos; Marcos Llorente, Robin Le Normand, José María Giménez y Dávid Hancko en defensa; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke y Nicolás González en la mitad de cancha; y Alexander Sorloth y Julián Álvarez en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Davide Massa.

Los Gunners visitarán a Slavia Praga en la próxima jornada, mientras que el Atleti recibirá a U. Saint-Gilloise en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

Cambios en Arsenal

72′ 2T – Salieron Gabriel Magalhães por Cristhian Mosquera, Eberechi Eze por Ethan Nwaneri y Martín Zubimendi por Christian Norgaard

82′ 2T – Salieron Viktor Gyökeres por Mikel Merino y Jurriën Timber por Ben White

Amonestado en Arsenal:

37′ 1T Martín Zubimendi (Conducta antideportiva)

Cambios en Atlético de Madrid

62′ 2T – Salieron Koke por Conor Gallagher, Nicolás González por Álex Baena y José María Giménez por Matteo Ruggeri

71′ 2T – Salieron Alexander Sorloth por Thiago Almada y Giuliano Simeone por Antoine Griezmann

Amonestados en Atlético de Madrid: