Doblete de Williot Swedberg guió el triunfo 2-0 de Celta sobre Real Madrid

Real Madrid intentó con mayor cantidad de disparos, pero Celta se quedó con la victoria. Según los datos, probó 24 remates: 12 fueron al arco y 12 acabaron afuera.
El protagonismo de Williot Swedberg lo consagró como el mejor jugador del partido. El delantero de Celta mostró su mejor nivel al marcar 2 goles, rematar 3 veces al arco contrario y acertar 7 pases correctos.
Otro de los futbolistas clave en el estadio Santiago Bernabéu fue Ionut Radu. El arquero de Celta tuvo un gran rendimiento frente a Real Madrid debido a que atajó 7 disparos y realizó 14 pases correctos.
El entrenador de Real Madrid, Xabier Alonso Olano, dispuso en campo una formación 4-4-2 con Thibaut Courtois en el arco; Raúl Asencio, Éder Militão, Álvaro Carreras y Fran García en la línea defensiva; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler y Jude Bellingham en el medio; y Kylian Mbappé y Vinicius Júnior en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Claudio Giráldez se plantaron con una estrategia 3-4-3 con Ionut Radu bajo los tres palos; Javier Rodríguez, Carl Starfelt y Marcos Alonso en defensa; Sergio Carreira, Miguel Román, Ilaix Moriba y Óscar Mingueza en la mitad de cancha; y Pablo Duran, Bryan Zaragoza y Borja Iglesias en la delantera.
El partido en el estadio Santiago Bernabéu fue dirigido por el árbitro Alejandro Quintero González.
Por la próxima fecha, los Merengues visitarán a Alavés. Por otro lado, los Celestes recibirán a Athletic Bilbao.
El local está en el segundo puesto con 36 puntos, mientras que el visitante llegó a 19 unidades y se coloca en el décimo lugar en el torneo.
Cambios en Real Madrid
- 23′ 1T – Salió Éder Militão por Antonio Rüdiger
- 54′ 2T – Salió Raúl Asencio por Rodrygo
- 73′ 2T – Salió Arda Güler por Gonzalo García
Amonestados en Real Madrid:
- 16′ 2T Jude Bellingham (Entrar al campo de juego sin permiso del árbitro), 18′ 2T Fran García (Conducta antideportiva), 27′ 2T Xabi Alonso (Insultar o desaprobar al árbitro), 46′ 2T Álvaro Carreras (Insultar o desaprobar al árbitro), 46′ 2T Federico Valverde (Insultar o desaprobar al árbitro) y 46′ 2T Rodrygo (Insultar o desaprobar al árbitro)
Expulsados en Real Madrid:
- 19′ 2T Fran García (Roja por doble amarilla) y 46′ 2T Álvaro Carreras (Roja por doble amarilla)
Cambios en Celta
- 45′ 2T – Salió Pablo Duran por Williot Swedberg
- 70′ 2T – Salieron Bryan Zaragoza por Javi Rueda y Óscar Mingueza por Ferrán Jutglà
- 83′ 2T – Salió Miguel Román por Fran Beltrán
- 87′ 2T – Salió Borja Iglesias por Iago Aspas
Amonestado en Celta:
- 37′ 2T Ilaix Moriba (Conducta antideportiva)