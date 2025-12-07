Doblete de Williot Swedberg guió el triunfo 2-0 de Celta sobre Real Madrid

Doblete de Williot Swedberg guió el triunfo 2-0 de Celta sobre Real Madrid

Todo lo que dejó el duelo entre Real Madrid y Celta: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla de la Liga.

Con dos tantos de Williot Swedberg, los Celestes aplastaron en la fecha 15 a los Merengues con un marcador 2-0. El delantero se hizo cargo de abrir el marcador a favor de su equipo al minuto 8 de la segunda mitad con un gol de jugada. La definición del juego llegó en el minuto 47 de la misma etapa, cuando Williot Swedberg volvió a vencer al arquero rival.Un momento destacado del partido fue el gol de Williot Swedberg en el minuto 8 del segundo tiempo. Tras un centro de Bryan Zaragoza al delantero éste pudo rematar desde el área grande logrando anotar en el arco rival.

Real Madrid intentó con mayor cantidad de disparos, pero Celta se quedó con la victoria. Según los datos, probó 24 remates: 12 fueron al arco y 12 acabaron afuera.

El protagonismo de Williot Swedberg lo consagró como el mejor jugador del partido. El delantero de Celta mostró su mejor nivel al marcar 2 goles, rematar 3 veces al arco contrario y acertar 7 pases correctos.

Otro de los futbolistas clave en el estadio Santiago Bernabéu fue Ionut Radu. El arquero de Celta tuvo un gran rendimiento frente a Real Madrid debido a que atajó 7 disparos y realizó 14 pases correctos.

El entrenador de Real Madrid, Xabier Alonso Olano, dispuso en campo una formación 4-4-2 con Thibaut Courtois en el arco; Raúl Asencio, Éder Militão, Álvaro Carreras y Fran García en la línea defensiva; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler y Jude Bellingham en el medio; y Kylian Mbappé y Vinicius Júnior en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Claudio Giráldez se plantaron con una estrategia 3-4-3 con Ionut Radu bajo los tres palos; Javier Rodríguez, Carl Starfelt y Marcos Alonso en defensa; Sergio Carreira, Miguel Román, Ilaix Moriba y Óscar Mingueza en la mitad de cancha; y Pablo Duran, Bryan Zaragoza y Borja Iglesias en la delantera.

El partido en el estadio Santiago Bernabéu fue dirigido por el árbitro Alejandro Quintero González.

Por la próxima fecha, los Merengues visitarán a Alavés. Por otro lado, los Celestes recibirán a Athletic Bilbao.

El local está en el segundo puesto con 36 puntos, mientras que el visitante llegó a 19 unidades y se coloca en el décimo lugar en el torneo.

Cambios en Real Madrid
  • 23′ 1T – Salió Éder Militão por Antonio Rüdiger
  • 54′ 2T – Salió Raúl Asencio por Rodrygo
  • 73′ 2T – Salió Arda Güler por Gonzalo García
Amonestados en Real Madrid:
  • 16′ 2T Jude Bellingham (Entrar al campo de juego sin permiso del árbitro), 18′ 2T Fran García (Conducta antideportiva), 27′ 2T Xabi Alonso (Insultar o desaprobar al árbitro), 46′ 2T Álvaro Carreras (Insultar o desaprobar al árbitro), 46′ 2T Federico Valverde (Insultar o desaprobar al árbitro) y 46′ 2T Rodrygo (Insultar o desaprobar al árbitro)

Expulsados en Real Madrid:
  • 19′ 2T Fran García (Roja por doble amarilla) y 46′ 2T Álvaro Carreras (Roja por doble amarilla)

Cambios en Celta
  • 45′ 2T – Salió Pablo Duran por Williot Swedberg
  • 70′ 2T – Salieron Bryan Zaragoza por Javi Rueda y Óscar Mingueza por Ferrán Jutglà
  • 83′ 2T – Salió Miguel Román por Fran Beltrán
  • 87′ 2T – Salió Borja Iglesias por Iago Aspas
Amonestado en Celta:
  • 37′ 2T Ilaix Moriba (Conducta antideportiva)

Datafactory Fútbol Internacional LaLiga 
