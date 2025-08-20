¿Dónde ver la Liga española? Canales y plataformas para seguir la temporada 2025-2026

Este torneo se ha convertido en uno de los más atractivos, no solo para Guatemala, sino también para numerosos países alrededor del mundo. En América Latina, el interés ha crecido, en especial por la popularidad de clubes como Barcelona y Real Madrid.

Según datos de IMG y LaLiga, la competición mantiene cobertura televisiva en más de 180 países, lo que garantiza que cada jornada se siga de forma simultánea en Europa, Asia, África y, con especial fuerza, en América Latina, donde la rivalidad entre Real Madrid y Barcelona concentra a millones de aficionados.

Latinoamérica es uno de los mercados estratégicos más relevantes para LaLiga. Países como México, Brasil, Argentina y Colombia reúnen comunidades masivas de seguidores que ven en ambos clubes símbolos deportivos y culturales.

En Brasil, por ejemplo, el 30% de los aficionados se identifican con el club merengue, mientras que un 16% lo hace con el conjunto blaugrana. Estas cifras reflejan la magnitud del fenómeno en la región.

¿Dónde ver la Liga española en Guatemala?

En Guatemala, los aficionados pueden seguir la nueva temporada de LaLiga a través de Tigo Sports, en alianza con ViX+, así como mediante plataformas internacionales como DAZN, que ofrece transmisiones en directo y resúmenes oficiales.

Plataformas disponibles:

ViX+

Sky Sports

Tigo Sports

En directo vía DataFactory y Prensa Libre

La temporada 2025-2026 arrancó el fin de semana del 16 y 17 de agosto. El Barcelona debutó con una cómoda victoria de 3-0 ante Mallorca, como visitante. El Real Madrid jugó el martes 19 de agosto y venció 1-0 a Osasuna.

El torneo español está conformado por 38 jornadas, por lo que el próximo campeón se conocerá a finales de mayo del 2026.