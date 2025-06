Dortmund toma una decisión inusual ante Mamelodi Sundowns: sus suplentes no salieron al banco por el calor

Una escena poco común se vivió este sábado durante la jornada del Mundial de Clubes 2025, cuando los suplentes del Borussia Dortmund decidieron ver la primera mitad del partido contra Mamelodi Sundowns desde el vestuario y no desde la banca, todo para evitar el intenso calor que azotaba el TQL Stadium en Cincinnati.

El propio club alemán lo confirmó a través de sus redes sociales con una publicación que generó múltiples reacciones: “Nuestros suplentes vieron la primera mitad desde el vestuario para evitar el sol abrasador del TQL Stadium. Nunca habíamos visto eso antes, pero con este calor, tiene todo el sentido.”

Las temperaturas en la ciudad superaban los 36°C al momento del partido, sumado a una alta humedad que ha sido una constante durante los encuentros de esta edición del Mundial de Clubes, especialmente en las sedes del sur y centro de Estados Unidos. La decisión del Dortmund sorprendió a muchos, pero también abrió un debate sobre las condiciones climáticas en los estadios del torneo.

Esta no es la primera vez que un equipo europeo manifiesta incomodidad con el clima durante esta Copa Mundial de Clubes. Días antes, el técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, también comentó en conferencia de prensa sobre lo difícil que ha sido adaptarse al calor, incluso durante los entrenamientos. “No es excusa, pero el clima te obliga a manejar los ritmos con mucha más cautela”, dijo.

El tema ha encendido conversaciones sobre la elección de fechas y sedes para torneos internacionales en países donde las temperaturas durante el verano pueden alcanzar niveles extremos. Incluso, algunos expertos en preparación física han sugerido que se evalúe el horario de ciertos partidos para garantizar mejores condiciones para los jugadores.

Más allá de lo insólito de la escena, lo cierto es que Borussia Dortmund salió al segundo tiempo con su banca nuevamente completa al borde del campo, luego de que la sombra por fin cubriera el área de los suplentes. A nivel reglamentario, no existe impedimento para esta decisión, siempre y cuando el cuerpo técnico y el cuarto árbitro estén al tanto.

Our subs watched the first half from inside the locker room to avoid the blazing sun at TQL Stadium – never seen that before, but in this heat, it absolutely makes sense. 🥵 #FIFACWC pic.twitter.com/5GYtMER1fQ