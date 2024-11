Drew Fischer: El árbitro con pasado polémico a cargo del México vs Honduras de este 19 de noviembre

Este martes 19 de noviembre las selecciones de México y Honduras se enfrentarán en la vuelta de cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El partido contará con el principal atractivo de que la selección mexicana se encuentra abajo en el marcador luego de encajar un 2-0 como visitante en el Estadio General Francisco Morazán.

Todo apunta a que el encuentro será uno cargado de acción, pero también polémica, dada la rivalidad reciente que México y Honduras han protagonizado en el pasado reciente y podría haber un viejo conocido.

En el 2023 ambas selecciones de enfrentaron en la misma instancia de la Liga de Naciones y el desenlace acabó con un polémico episodio que la afición hondureña aún no ha olvidado.

Tal y como sucedió en esta serie, Honduras pegó primero en el mano a mano del año pasado y puso en jaque a México, que en ese momento, buscaba su boleto a la Copa América 2024.

En el encuentro de vuelta, disputado en el Estadio Azteca, le cayeron todo tipo de críticas al árbitro Iván Barton (El Salvador) por las decisiones que tomó, como la cantidad de minutos agregados (9, que finalmente fueron 11) que permitieron que México igualara el marcador global y así forzar los tiempos extra y posteriores penaltis que dieron como ganadora a la escuadra azteca.

Sin embargo, quien sugirió alargar tanto el partido no fue Barton, sino, el árbitro canadiense Drew Fischer, quien en ese partido estuvo a cargo del VAR y será el silbante designado para el duelo entre México y Honduras de este 19 de noviembre.

El mismo Barton declaró que fue Fischer quien se encargó de indicarle cuánto había que reponer.

"El árbitro que estaba en el VAR, un canadiense, me llamó y me dijo: tienes que agregar 9 minutos con 40 segundos, pero decidí dar solamente nueve. Cuando se cumplieron el VAR me llamó y me dijo que tenía que dar dos más", llegó a contar.

Fischer está acompañado por Michael Barwegen, Lyes Arfa y Pierre-Luc Lauzière como cuarto árbitro. Edwin Jurisevic se encargará del VAR en el duelo de este 19 de noviembre.