Eintracht Frankfurt sufre una aplastante derrota ante Atalanta con un 3 a 0

En la fecha 5 de la Champions, Atalanta se llevó en el estadio Deutsche Bank Park una justa victoria por 3 a 0 ante E. Frankfurt. A los 14 minutos del segundo tiempo, Ademola Lookman definió para romper el cero tras una jugada. Transcurrían 16’ de la misma mitad cuando la visita amplió la diferencia al marcar Éderson un gol de jugada. Animado, Atalanta aseguró la tercera anotación mediante una jugada a cargo de Charles De Ketelaere, fijando el 3-0 a los 19’ de la misma parte.

Ademola Lookman hizo vibrar al estadio con su definición, en el minuto 14 de la segunda etapa. Un centro de Charles De Ketelaere dejó al volante para definir desde el área grande y meter el balón en el arco defendido por Michael Zetterer.

Ademola Lookman se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Atalanta metió 1 gol, efectuó 12 pases correctos y buscó el arco contrario con 5 disparos.

Otro jugador importante en el partido fue Éderson. El mediocampista de Atalanta fue el autor de 1 gol, acertó 67 pases correctos y remató al arco 3 veces.

El director técnico de E. Frankfurt, Dino Toppmoller, planteó una estrategia 4-5-1 con Michael Zetterer en el arco; Nnamdi Collins, Robin Koch, Arthur Theate y Nathaniel Brown en la línea defensiva; Mahmoud Dahoud, Fares Chaibi, Ritsu Doan, Mario Götze y Ansgar Knauff en el medio; y Jonathan Burkardt en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Raffaele Palladino se pararon con un esquema 3-6-1 con Marco Carnesecchi bajo los tres palos; Odilon Kossounou, Isak Hien y Berat Djimsiti en defensa; Raoul Bellanova, Marten de Roon, Éderson, Davide Zappacosta, Charles De Ketelaere y Ademola Lookman en la mitad de cancha; y Gianluca Scamacca en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el estadio Deutsche Bank Park fue Chris Kavanagh.

E. Frankfurt visitará a Barcelona en la próxima jornada. Por el lado de Atalanta jugará de local frente a Chelsea.

Cambios en Eintracht Frankfurt

58′ 2T – Salió Jonathan Burkardt por Jean Bahoya

77′ 2T – Salieron Ansgar Knauff por Elye Wahi y Ritsu Doan por Aurélio Buta

Cambios en Atalanta