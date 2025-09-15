Eintracht Frankfurt vs Galatasaray: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions

Todo lo que tienes que saber en la previa de Eintracht Frankfurt vs Galatasaray. El duelo, a disputarse en el estadio Deutsche Bank Park el jueves 18 de septiembre, comenzará a las 13:00 horas.

Eintracht Frankfurt recibe el próximo jueves 18 de septiembre a Galatasaray por la fecha 1 de la Champions, a partir de las 13:00 horas en el estadio Deutsche Bank Park.

Horario Eintracht Frankfurt y Galatasaray, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

