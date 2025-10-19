Eintracht Frankfurt vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Champions

Deportes

Eintracht Frankfurt vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Champions

La previa del choque de Eintracht Frankfurt ante Liverpool, a disputarse en el estadio Deutsche Bank Park el miércoles 22 de octubre desde las 13:00 horas.

|

Eintracht Frankfurt recibirá a Liverpool, en el marco de la fecha 3 de la Champions, el próximo miércoles 22 de octubre a partir de las 13:00 horas, en el estadio Deutsche Bank Park.

Así llegan Eintracht Frankfurt y Liverpool

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Eintracht Frankfurt en partidos de la Champions

Eintracht Frankfurt sufrió un duro golpe al caer 1 a 5 en la ultima jornada ante Atlético de Madrid.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Champions

Liverpool viene de perder contra Galatasaray por 0 a 1.

Horario Eintracht Frankfurt y Liverpool, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

ESCRITO POR:

Redacción deportes

Lee más artículos de Redacción deportes

ARCHIVADO EN:

Champions League Datafactory Fútbol Internacional 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS