El Aeropuerto de Miami se suma a la broma de la “alerta ovni” antes del Escocia-Brasil

El Aeropuerto Internacional de Miami se unió este miércoles 24 de junio a las bromas que han circulado en redes sociales sobre una supuesta aparición de extraterrestres durante el partido entre Brasil y Escocia, correspondiente a la tercera jornada del Grupo C del Mundial de la FIFA 2026.

A través de su cuenta oficial en X, el aeropuerto publicó un mensaje en el que simuló una alerta de la Administración Federal de Aviación (FAA).

"La Administración Federal de Aviación (FAA) acaba de emitir una restricción oficial del espacio aéreo para el partido de esta noche entre Escocia y Brasil debido a informes de... actividad aérea inusual en la región".

La publicación estuvo acompañada por una imagen de un platillo volador sobre las instalaciones del aeropuerto y un emoticono de un ovni, dejando claro el tono humorístico del mensaje.

El origen de la teoría viral

La broma surgió después de que una vidente brasileña asegurara en un programa de televisión que había soñado con la aparición de extraterrestres durante el encuentro entre Brasil y Escocia, programado para disputarse en el Hard Rock Stadium de Miami.

Sus declaraciones se viralizaron rápidamente y dieron paso a una oleada de memes, montajes y teorías humorísticas compartidas por usuarios de redes sociales.

Un partido con mucho en juego

Más allá de la curiosa historia que ha rodeado el encuentro, el Brasil-Escocia tiene un peso importante en la definición del Grupo C.

Lancelot pic.twitter.com/6myjTrGT9A — André Schmidt AI Systems (@AndreschmidtAI) June 24, 2026

Brasil afronta la tercera jornada con cuatro puntos y una diferencia de goles de +3, los mismos puntos que Marruecos, aunque con mejor balance goleador. Escocia suma tres unidades y mantiene opciones de clasificar a la siguiente ronda.

Una victoria permitiría a los escoceses avanzar por primera vez a la fase eliminatoria de una Copa del Mundo. Si empatan o pierden, dependerán de otros resultados y de la clasificación de los mejores terceros.

Haití, por su parte, ya no tiene posibilidades de avanzar tras perder sus dos primeros compromisos.