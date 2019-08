El Ajax podría no clasificar a la fase de grupos de la Champions League

El conjunto holandés, que ya sufrió lo indecible en la anterior eliminatoria ante el PAOK de Salónica griego, volvió a mostrar una gris versión, en un encuentro en el que acabó con diez hombres por la expulsión del marroquí Noussair Mazraoui a diez minutos para la conclusión.

Las mejores ocasiones del partido correspondieron al equipo chipriota, que dispuso de varias claras, en especial un remate al larguero a los 58 minutos del serbio Andrija Pavlovic.

No fue la única oportunidad del APOEL, que doce minutos más tarde, en el 70, rozó de nuevo el gol en un remate del portugués Lucas Souza, que obligó a exhibirse al guardameta del Ajax André Onana.

Todo lo contrario que el Ajax, que con excepción de un remate final del veterano Klaas Jan Huntelaar, al que tuvo que recurrir el técnico Erik Ten Hag como recurso de urgencia, apenas fue capaz de inquietar la portería del APOEL.

Another great battle coming at the Cruyff Arena. Come on @AFCAjax!!

👊🏻🏟

Se viene otra gran batalla en el Cruyff Arena. ¡Vamos Ajax! #UCL #apoaja pic.twitter.com/FwKd55gL2B

— Nico Tagliafico (@nico_taglia) August 20, 2019