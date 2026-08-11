El ambicioso reto de Luis Enrique: llevar al PSG a igualar una hazaña del Real Madrid

El entrenador del Paris Saint-Germain, el español Luis Enrique, lamentó el poco tiempo de preparación que han tenido algunos de sus jugadores después del Mundial y evitó hablar sobre el mercado de fichajes, especialmente sobre Ferran Torres, quien negocia su traspaso del Barcelona al vigente campeón de la Liga de Campeones.

"¿Ferran Torres? No hablo del mercado, solo de los jugadores que están en el PSG", respondió de forma categórica el técnico español, quien sí destacó el nivel de los entrenadores y del fútbol de su país.

"Hace varios años que el fútbol español está en el nivel más alto. Con esta segunda estrella, espero que sea el comienzo de muchos éxitos para la selección y para el futbol español. Luis Aragonés inició este juego asociativo y también el Barcelona de Pep Guardiola, que logró ganar con un juego atractivo. Abrieron el camino", recordó.

Luis Enrique también lamentó el poco tiempo que ha tenido para preparar la temporada y trabajar con el plantel completo. "Queremos estar en las mejores condiciones al final de la temporada y no al principio. El año pasado fue particular y este año también. En términos de preparación es complicado gestionar la carga de minutos que cada jugador podrá jugar. Lo veremos el miércoles, pero es complicado. Intentaremos jugar al mejor nivel", explicó.

Conquistar un tercer título consecutivo de la Liga de Campeones representa un enorme desafío. Una hazaña que, en la era moderna del torneo, solo ha conseguido el Real Madrid, aunque el Ajax de Países Bajos y el Bayern Múnich de Alemania también lo lograron en la década de 1970, cuando la competición se denominaba Copa de Europa.

"Hemos marcado objetivos muy ambiciosos desde el principio y vamos a seguir así. Es un momento diferente y ahora todo el mundo piensa que aún podemos ganar. Pero es la teoría, hay que demostrar en el campo que tenemos el nivel. Buscamos seguir ganando, pero no es fácil, la historia lo ha demostrado", recordó.

"Me he relajado prácticamente todo el verano. Estamos frescos y contentos de volver. Recuperamos a los jugadores poco a poco. Empezamos la temporada con una final y eso significa que hicimos un buen trabajo el año pasado. Vamos a buscar ser competitivos", indicó Luis Enrique durante la conferencia de prensa oficial previa a la Supercopa de Europa, que el PSG disputará este miércoles ante el Aston Villa de su compatriota Unai Emery.

"Tengo suerte porque tengo jugadores que siempre están motivados. No necesitan una motivación extra, siempre intentan ser mejores. Tengo mucha suerte de tener jugadores así", agregó el técnico.

"Lo importante es ser impredecible para el adversario. Es muy importante y es lo que buscamos. Será importante para nosotros durante la temporada. Vamos a empezar la temporada con las mismas ganas de ganar trofeos", aseguró.

Luis Enrique incluyó en la convocatoria a Bradley Barcola, quien negocia su salida del Paris Saint-Germain con destino al Liverpool. "Vamos a entrenar y después de eso tomaremos una decisión. No sé qué pasará con él. No quiero hablar de ningún jugador de forma individual porque siempre es peligroso cuando se pregunta algo positivo o negativo sobre un jugador", añadió.

Finalmente, Luis Enrique evitó pronunciarse sobre la situación general del fútbol actual y, específicamente, sobre el presidente de la Fifa, Gianni Infantino.

"Tengo una opinión, pero no hablaré de esto aquí, no es el lugar. Estoy concentrado en mis jugadores y en mi trabajo. La Uefa e Infantino son para los políticos y yo no soy un político", concluyó.