El Aston Villa aprovecha el descenso del Wolverhampton y ficha a João Gomes

El Aston Villa reforzó una de las posiciones clave de su plantilla con el fichaje del brasileño João Gomes, uno de los pocos futbolistas del Wolverhampton Wanderers que mantuvo un rendimiento destacado pese al descenso del club a la Championship.

La operación, valorada en 38 millones de libras esterlinas (unos 44 millones de euros), supone una apuesta del equipo dirigido por Unai Emery por un mediocampista que ya conoce la exigencia de la Premier League y que llega para aportar equilibrio, intensidad en la recuperación y despliegue físico en la zona central del campo.

La salida de Gomes, de 25 años, era una de las consecuencias más previsibles tras el descenso del Wolverhampton.

Aunque el equipo perdió la categoría, el internacional brasileño mantuvo un nivel competitivo que despertó el interés de varios clubes durante el mercado de verano. Entre ellos figuró el Atlético de Madrid, pero fue el Aston Villa el que aceleró las negociaciones y logró cerrar el acuerdo para mantener al jugador en la máxima categoría del fútbol inglés.

La incorporación también responde a la intención de Emery de fortalecer un mediocampo que deberá sostener las aspiraciones del club tanto en la Premier League como en las competiciones europeas.

He’s here and he’s ours 🤝



Aston Villa is delighted to announce the signing of João Gomes 🇧🇷 pic.twitter.com/ziKQ4IyX97 — Aston Villa (@AVFCOfficial) July 20, 2026

Flamengo también obtiene beneficios

El traspaso tendrá repercusiones más allá del fútbol inglés.

Flamengo, club en el que se formó João Gomes, recibirá cerca de 35 millones de reales (unos seis millones de euros) gracias a la combinación del mecanismo de solidaridad de la FIFA y los porcentajes de una futura venta que conservó cuando el jugador emigró al fútbol europeo.

Este tipo de operaciones refleja la importancia de las cláusulas de reventa y los derechos de formación para los clubes sudamericanos, que continúan obteniendo ingresos por futbolistas desarrollados en sus canteras.

Joao Gomes has completed a permanent move to Aston Villa after three-and-a-half years at Molineux.



Thank you for your contributions in Old Gold, Joao 🤝https://t.co/OYw02agY4A — Wolves (@Wolves) July 20, 2026

Un nuevo desafío

Después de consolidarse en la Premier League con el Wolverhampton, João Gomes afrontará ahora un nuevo reto en su carrera.

En el Aston Villa encontrará un proyecto que aspira a consolidarse entre los protagonistas del fútbol inglés y a competir con regularidad en el escenario europeo, un contexto que también elevará las expectativas sobre un mediocampista que llega en el mejor momento de su carrera.