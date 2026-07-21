El Aston Villa aprovecha el descenso del Wolverhampton y ficha a João Gomes

Fútbol Internacional

El Aston Villa aprovecha el descenso del Wolverhampton y ficha a João Gomes

El club dirigido por Unai Emery incorpora por 38 millones de libras a uno de los mediocampistas más destacados de los Wolves, mientras Flamengo también se beneficia económicamente por el traspaso.

|

time-clock

MANCHESTER (United Kingdom), 30/12/2025.- Wolves's Joao Victor Gomes da Silva reacts during the English Premier League match between Manchester United and Wolverhampton Wanderers, in Manchester, Britain, 30 December 2025. (Reino Unido) EFE/EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

João Gomes, durante un partido con el Wolverhampton Wanderers ante el Manchester United en la Premier League. El mediocampista brasileño fue fichado por el Aston Villa para la temporada 2026/2027. (Foto Prensa Libre: EFE.)

El Aston Villa reforzó una de las posiciones clave de su plantilla con el fichaje del brasileño João Gomes, uno de los pocos futbolistas del Wolverhampton Wanderers que mantuvo un rendimiento destacado pese al descenso del club a la Championship.

La operación, valorada en 38 millones de libras esterlinas (unos 44 millones de euros), supone una apuesta del equipo dirigido por Unai Emery por un mediocampista que ya conoce la exigencia de la Premier League y que llega para aportar equilibrio, intensidad en la recuperación y despliegue físico en la zona central del campo.

La salida de Gomes, de 25 años, era una de las consecuencias más previsibles tras el descenso del Wolverhampton.

LECTURAS RELACIONADAS

EAST RUTHERFORD (United States), 20/07/2026.- Rodri of Spain (C) and teammates celebrate with the World Cup Trophy after the FIFA World Cup 2026 final match Spain against Argentina, in East Rutherford, New Jersey, USA, 19 July 2026. (España) EFE/EPA/WILL OLIVER

A Rodri solo le faltaba un título: el Mundial completó la carrera del cerebro de España

chevron-right

Haaland nació en Inglaterra, pero juega con Noruega: la lesión de su padre que cambió su destino

chevron-right

Aunque el equipo perdió la categoría, el internacional brasileño mantuvo un nivel competitivo que despertó el interés de varios clubes durante el mercado de verano. Entre ellos figuró el Atlético de Madrid, pero fue el Aston Villa el que aceleró las negociaciones y logró cerrar el acuerdo para mantener al jugador en la máxima categoría del fútbol inglés.

La incorporación también responde a la intención de Emery de fortalecer un mediocampo que deberá sostener las aspiraciones del club tanto en la Premier League como en las competiciones europeas.

Flamengo también obtiene beneficios

El traspaso tendrá repercusiones más allá del fútbol inglés.

Flamengo, club en el que se formó João Gomes, recibirá cerca de 35 millones de reales (unos seis millones de euros) gracias a la combinación del mecanismo de solidaridad de la FIFA y los porcentajes de una futura venta que conservó cuando el jugador emigró al fútbol europeo.

Este tipo de operaciones refleja la importancia de las cláusulas de reventa y los derechos de formación para los clubes sudamericanos, que continúan obteniendo ingresos por futbolistas desarrollados en sus canteras.

Un nuevo desafío

Después de consolidarse en la Premier League con el Wolverhampton, João Gomes afrontará ahora un nuevo reto en su carrera.

En el Aston Villa encontrará un proyecto que aspira a consolidarse entre los protagonistas del fútbol inglés y a competir con regularidad en el escenario europeo, un contexto que también elevará las expectativas sobre un mediocampista que llega en el mejor momento de su carrera.

ESCRITO POR:

Raúl Barreno Castillo

Periodista de Prensa Libre especializado en temas de seguridad y justicia con 25 años de experiencia.

Lee más artículos de Raúl Barreno Castillo

ARCHIVADO EN:

Aston Villa Futbol Internacional Joao Gomes Premier League Unai Emery Wolverhampton Wanderers 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM