El Atlético y Simeone, críticos con el arbitraje tras el derbi contra el Real Madrid: “Nada nuevo en el Bernabéu”

Tanto Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, como los jugadores Jan Oblak y Stefan Savic también se quejaron de la expulsión de Ángel Correa en sus declaraciones posteriores ante los medios de comunicación.

Nada nuevo en el Bernabéu. — Atlético de Madrid (@Atleti) February 25, 2023

“Todo el mundo ha visto la repetición y que cada uno opine lo suyo. Yo creo que no ha sido. Los últimos cinco derbis con roja. A lo mejor el próximo empezamos con uno menos. Espero que se hable más de fútbol, pero últimamente pasan cosas graves“, analizó Oblak en Dazn sobre la cartulina roja.

“El equipo reaccionó bien tras la roja. Defendimos bien, pero nos empataron. Satisfechos estás cuando ganas, cuando no ganas no puedes estarlo”, declaró.

Así está la pierna de nuestro 'agresor'. Seguimos sin novedades en el Bernabéu. pic.twitter.com/mFGvI87tD9 — Atlético de Madrid (@Atleti) February 25, 2023

Por su parte, Diego Simeone declaró que sigue pensando “sin ninguna duda” que Gil Manzano es un árbitro bárbaro. “Una acción del juego no genera ningún cambio de pensamiento”, dijo Simeone, que echó en falta que la ayuda del VAR “le hubiera dicho que no fue tan grave“. “No sé si conversaron con el VAR. El contacto no fue tan violento para que uno de 1,94 se caiga desmayado y enseguida es expulsión”, añadió.

“Un partido lindo, bonito, como todos los que venimos a jugar acá con un rival muy fuerte, nos sobrepusimos a la lesión de Reinildo, que es importante y dolorosa, porque es muy importante y nos repusimos a una expulsión, que se puede interpretar la visión del árbitro que está cerca de la jugada del movimiento de Correa, pero también está el VAR y tenemos la posibilidad de ver que el golpeo o el contacto no tiene la violencia como para sacar a un jugador de la cancha. No sabemos si le llamó o no. Rudiger es grande, Correa chiquito…“, añadió después en rueda de prensa.