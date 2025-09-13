El autogol de Álex Berenguer resulta en la victoria por 1-0 de Alavés sobre Athletic Bilbao

En la fecha 4 de la Liga, los Leones no pudieron salir victoriosos en el estadio la Catedral y fueron derrotados con una anotación por los Babazorros. En el minuto 11 del segundo tiempo, Álex Berenguer anotó un gol en propia puerta, desconcertando al portero de su equipo y dando lugar a la celebración de Alavés. Athletic Bilbao no consiguió alterar el flujo del partido para convertir en la red rival.

Mikel Jauregizar se alzó como el jugador más destacado del partido. El volante de Athletic Bilbao efectuó 46 pases correctos y recuperó 8 balones.

Pablo Ibáñez fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Alavés fue preciso con 39 pases efectivos y robó 4 pelotas.

El técnico de Ath. Bilbao, Ernesto Valverde, propuso una formación 4-5-1 con Unai Simón en el arco; Jesús Areso, Dani Vivian, Aitor Paredes y Yuri Berchiche en la línea defensiva; Iñigo Ruiz, Mikel Jauregizar, Álex Berenguer, Oihan Sancet y Iñaki Williams en el medio; y Gorka Guruzeta en el ataque.

Por su parte, el equipo de Eduardo Coudet salió a la cancha con un esquema 4-5-1 con Antonio Sivera bajo los tres palos; Jonny Otto, Facundo Garcés, Nahuel Tenaglia y Moussa Diarra en defensa; Antonio Blanco, Pablo Ibáñez, Carlos Vicente, Carles Aleñá y Jon Guridi en la mitad de cancha; y Mariano Díaz en la delantera.

El árbitro José Sánchez Martínez fue el encargado de supervisar el juego en el estadio la Catedral.

En la siguiente fecha los Leones se enfrentará de visitante ante Valencia, mientras que los Babazorros jugarán de local frente a Sevilla.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 9 puntos y se ubica en el tercer puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 7 unidades y está en el séptimo lugar en el torneo.

Cambios en Athletic Bilbao

59′ 2T – Salieron Iñigo Ruiz por Mikel Vesga y Gorka Guruzeta por Maroan Sannadi

67′ 2T – Salió Oihan Sancet por Robert Navarro

79′ 2T – Salieron Iñaki Williams por Urko Izeta y Álex Berenguer por Nicolás Serrano

Amonestados en Athletic Bilbao:

18′ 1T Iñigo Ruiz (Conducta antideportiva), 7′ 2T Aitor Paredes (Conducta antideportiva), 40′ 2T Maroan Sannadi (Conducta antideportiva) y 48′ 2T Urko Izeta (Conducta antideportiva)

Cambios en Alavés

45′ 2T – Salieron Carlos Vicente por Lucas Boyé, Mariano Díaz por Toni Martínez y Jon Guridi por Denis Suárez

73′ 2T – Salió Carles Aleñá por Jon Pacheco

88′ 2T – Salió Moussa Diarra por Victor Parada

Amonestados en Alavés: