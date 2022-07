El Barcelona anuncia acuerdo con el Sevilla para fichar a Jules Koundé

Según la prensa española, el coste de la operación se elevaría a unos 50 millones de euros (50,8 millones de dólares), con 10 millones de euros (10,15 millones de dólares) de bonificaciones.

Koundé (23 años) llegó en 2019 al Sevilla y desde entonces jugó 133 partidos con el equipo andaluz, firmando nueve tantos, señaló el Sevilla al hacer balance de la estancia del jugador en sus filas.

Será el quinto fichaje del club azulgrana en lo que va de mercado de pretemporada, tras las llegadas de Robert Lewandowski (ex Bayern de Múnich), Raphinha (ex Chelsea), Franck Kessié (ex AC Milan) y el central danés Christensen (ex Chelsea).

El Barça renovó además recientemente al francés Ousmane Dembélé, que se comprometió hasta 2024.