El Barcelona buscará finalizar la temporada en LaLiga con la frente en alto

El conjunto colchonero, el líder, ya se encuentra a cuatro puntos de distancia y el Real Madrid a dos cuando tan solo faltan por disputarse seis, pero los azulgranas no quieren acabar con un mal sabor de boca una temporada en la que estaban destinados a no levantar títulos y han acabado conquistando la Copa del Rey y haciendo una notable segunda vuelta en la competición regular.

Este es el propósito de Laporta, quien aún no ha decidido si Koeman seguirá como técnico la próxima temporada o buscará una alternativa para afrontar el futuro del Barcelona.

Las dos últimas jornadas de Liga se disputarán en horario unificado y este hecho no permitirá al conjunto azulgrana poner presión a los rivales con un triunfo, oportunidad que sí tuvo el pasado martes pero que desaprovechó al empatar a tres ante el Levante. Los posteriores triunfos del Atlético de Madrid y el Real Madrid aún le complicaron más la situación.

Además, en el Ciutat de València el azulgrana Sergi Roberto se resintió de su lesión en el recto femoral del muslo derecho y prácticamente se descarta que vuelva a pisar un terreno de juego esta temporada.

También será baja ante el Celta el central Óscar Mingueza, quien se ha unido a la dinámica del filial para afrontar la promoción de ascenso a Segunda División A. Este domingo el Barça B disputará las semifinales ante el UCAM Murcia en el Estadio Municipal Vicente Sanz de Don Benito.

🗣 @RonaldKoeman: The important thing is to continue to believe and fight. We must win these two games.

#ForçaBarça 🔵🔴 pic.twitter.com/SIjGHFIDZ1

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 15, 2021