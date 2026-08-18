“El Barcelona era mi primera opción”: Rodri revela por qué eligió al club azulgrana

Rodrigo Hernández 'Rodri' fue presentado este martes como nuevo jugador del Barcelona y aseguró que el club azulgrana "siempre" fue su primera opción cuando tomó la decisión de dejar el Manchester City. El centrocampista español firmó contrato hasta el 30 de junio de 2030.

"El Barcelona es un grandísimo club, ha sido un referente por su filosofía de juego y los valores que representa. Tenía alguna otra opción más, pero el Barcelona era mi primera opción y así se lo hice entender a Joan Laporta y a la junta directiva", afirmó durante su presentación.

Rodri llegó el lunes a Barcelona y este martes pasó el reconocimiento médico en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, firmó su contrato y compartió una comida con directivos y ejecutivos del club antes de comparecer ante los medios.

El futbolista de 30 años también tuvo palabras de agradecimiento para el Manchester City, club que, según destacó, le dio "todo" y al que siempre estará "agradecido". Aunque no confirmó directamente el interés del Real Madrid, reconoció que recibió propuestas de clubes "muy importantes".

Sobre las razones que lo llevaron al Barcelona, explicó que su decisión estuvo basada principalmente en aspectos deportivos. "Junto a mi familia y mi gente tomamos la decisión que creemos que es la mejor. Los motivos los guardo para mí, pero yo siempre he dicho que mis motivos siempre son deportivos y por ahí van las cosas", señaló.

Otro factor importante fue Hansi Flick. Rodri explicó que el entrenador alemán le transmitió "ilusión" durante sus conversaciones y destacó su propuesta futbolística. "Es un entrenador que me motiva mucho poder entrenar con él. Tiene una idea valiente que me atrae mucho en este momento de mi carrera. Tengo margen de mejora y él me puede completar al máximo. Es un entrenador transparente, que te dice lo que quiere", comentó.

Rodri llega a un vestuario caracterizado por su juventud y considera que su experiencia puede ser importante para ayudar al crecimiento de varios futbolistas. Entre ellos mencionó a Marc Bernal, de 19 años, de quien aseguró que "podrá crecer" a su lado.

Rodri gives a powerful speech. pic.twitter.com/YuTM1ADkx9 — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 18, 2026

También destacó la evolución que ha mostrado el Barcelona durante las últimas temporadas y señaló que uno de los motivos para aceptar la propuesta fue precisamente el futuro que observa en el proyecto deportivo. "Uno de los motivos de venir aquí no es solo el presente sino la proyección del proyecto. El centro del campo del Barça es espectacular, pero tenemos mucho talento en todas las líneas. Vengo con ganas de seguir mejorando", explicó.

"Estamos creando un equipo para ganar en Europa, en España... Estoy deseando que todos los objetivos se cumplan a final de temporada", agregó. El traspaso se habría cerrado por unos 60 millones de euros más otros 11 millones en variables, según diversas fuentes. Rodri aseguró que recibió una gran bienvenida por parte de sus nuevos compañeros.

En el Barcelona coincidirá con siete futbolistas con los que recientemente conquistó el Mundial con España: Joan García, Pau Cubarsí, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Eric García y Lamine Yamal. Precisamente sobre Yamal, destacó su capacidad para entender el juego colectivo y consideró que "tiene una proyección increíble" para convertirse en el mejor futbolista del mundo.

Rodri estará presente en la presentación del primer equipo durante el Trofeo Joan Gamper y aseguró que ya se encuentra preparado para entrenarse con sus compañeros después de la intervención en la espalda a la que fue sometido tras el Mundial. "Estoy para entrenar con el equipo y, cuando el entrenador lo considere y haya cogido ritmo, ya estaré para jugar. Espero que sea lo antes posible", concluyó.