Joan Laporta: “El club está peor de lo que pensaba”; el Barcelona hará un préstamo de 525 millones de euros

El presidente del FC Barcelona Joan Laporta durante la Asamblea General extraordinaria del club este domingo 20 de junio en el Nou Camp. Foto Prensa Libre: EFE.

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, repasó sus primeros cien días de mandato en una extensa entrevista concedida al diario ‘La Vanguardia’. Las declaraciones las da justo el día en que los socios le dieron luz verde a hacer un préstamo de 525 millones de euros para saldar deudas pendientes.

“Me he encontrado el club peor de lo que me esperaba, y eso que ya me lo esperaba en una situación muy complicada”, dijo Laporta.

Mientras que el vicepresidente económico del Barcelona, Eduard Romeu, contrastó esto con esta declaración: “Hemos detectado una deuda que va de los 673 millones de euros (798 millones dólares, en junio de 2018) a los 1.044 millones (1.238 millones de dólares, en marzo de 2021)”.

Romeu añadió que “esa cifra seguramente será mayor cuando finalice la auditoría a mediados de julio”.

Laporta asegura que “se explicará todo, porque si no nos convertiríamos en cómplices. Siempre aparecen los mismos en los contratos. Hay cosas que se han de explicar y voy a pedirle a la anterior junta que lo haga. No descarto ninguna acción”.

Gracias a todos los socios y socias compromisarios por venir a la Asamblea, y darnos vuestra confianza. Y gracias a todo el equipo humano del Club por la organización. — Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) June 20, 2021

“Ahora mandamos yo y mi junta. Venimos de un tiempo en que aquí no mandaba nadie”, expresó Laporta.

“Nos hemos encontrado con una plantilla con salarios desfasados; habrá que hacer malabarismos. El mercado, lo único que permitirá será intercambios y trueques. En cuanto a las ventas, desgraciadamente habrá pocas”, argumentó.

“Habrá tres o cuatro fichajes más. Estamos creando un equipo muy competitivo. Vamos a competir para ganar la Champions”, justificó.

@JoanLaportaFCB defiende la Superliga y pide confianza a los socios para "seguir defendiendo los intereses del Barça" — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 20, 2021

Según el vicepresidente económico del Barsa, el crédito que solicitarán “es necesario para reestructurar la deuda, nos da mucho aire para gestionar el club con cierta tranquilidad durante los próximos dos años”.

Romeu explicó que el crédito se formalizaría en agosto con una o varias sociedades, a través de la compañía Goldman Sachs, con un interés máximo del 3% y un plazo de devolución del préstamo de 15 años.

El vicepresidente económico del Barsa no descartó, no obstante, reducir el tiempo de amortización si “supone un beneficio” financiero. El crédito tendría como garantía los derechos de televisión del Barsa de los próximos años.

Balance económico del ejercicio 2019/20

Presupuesto del 2020/21 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 20, 2021

El préstamo ayudaría a poner en marcha el “nuevo plan de negocio que apunta a incrementar los ingresos y controlar los costes salariales deportivos del club y de gestión”, explicó Romeu.

El vicepresidente azulgrana también reveló que el club pidió “un préstamo puente de 80 millones de euros (94,8 millones de dólares) para cubrir las obligaciones más cercanas, los pagos que teníamos que afrontar en junio y julio” como pago de jugadores, entre otros.

@JoanLaportaFCB: "La Superliga será la competición más atractiva del mundo" — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 20, 2021

“No teníamos suficiente tesorería y por eso nos hemos visto obligados a hacer esta acción crediticia”, dijo Romeu.

Una parte de los 525 millones servirán para cubrir ese crédito inicial y las obligaciones de préstamos anteriores, mientras “el resto nos tiene que dar oxígeno con el fin de poder pasar los próximos dos años con la tranquilidad de poder ser competitivos”, concluyó Romeu.

*Con información de AFP y EFE