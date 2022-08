El brillante debut de Darwin Núñez en la Premier: Gol de taco y asistencia para rescatar al Liverpool ante el Fullham

Los primeros minutos del encuentro transcurrieron bajo el control del Fulham, que amenazaba la portería del brasileño Alisson Becker. Un centro del neerlandés Kenny Tete encontró a Mitrovic, que se impuso a su marca para abrir el marcador (1-0).

Antes del descanso, el Liverpool pudo empatar gracias a un disparo del colombiano Luis Díaz (39), que se estrelló en el palo de la portería defendida por el eslovaco Marek Rodak.

En la segunda parte, el hispanobrasileño Thiago Alcántara demandó la asistencia del equipo médico del Liverpool y finalmente fue sustituido por Harvey Elliot (51). Jurgen Klopp aprovechó para sustituir también al brasileño Roberto Firmino, titular en el ataque ‘Red’ por el recién llegado Darwin Núñez.

Menos de quince minutos después, el uruguayo ya se había estrenado en Premier League. Después de que un primer remate fuera salvado a bocajarro por Rodak, un pase filtrado de James Milner conectó con Núñez quien esta vez sí logró perforar la portería local (1-1).

Con el Liverpool más preocupado de la portería rival que de la propia, Mitrovic se plantó en el área ‘Red’ y fue derribado por el neerlandés Virgil van Dijk, una acción que se saldó con un penal que el propio serbio convirtió (72, 2-1).

De nuevo por detrás en el marcador pero más incisivo en el ataque, Núñez recibió un balón en el área que cedió a Salah para anotar el tanto del empate definitivo (2-2). Esta es la sexta temporada consecutiva de la Premier League en la que el egipcio logra anotar en la primera jornada.

Tanto el congoleño del Fulham Neeskens Kebano (57) como el capitán del Liverpool Jordan Henderson (90+5) efectuaron potentes disparos que impactaron en los postes y que habrían podido decantar el partido hacia uno de los dos lados.

“El resultado está bien, no creo que mereciéramos más que eso. El rendimiento se puede mejorar muchísimo”, resumió Klopp.

El equipo entrenado por Klopp, que el año pasado quedó un punto por detrás del campeón Manchester City en el campeonato inglés, arranca la temporada dejándose dos unidades en casa del Fulham, equipo que podría pelear por la permanencia y para quien el punto obtenido contra los ‘Reds’ vale su peso en oro.

“Tenemos que respetar al Liverpool pero sobre todo hacer nuestro trabajo y confiar en nosotros mismos”, dijo el técnico del Fulham, el portugués Marco Silva. “Hicimos una gran primera mitad, prácticamente perfecta por cómo controlamos y defendimos. En la segunda parte estuvimos a su nivel”, señaló Silva.

Después de su victoria ante el Crystal Palace (2-0) el viernes, el Arsenal lidera la Premier League de manera provisional.

