El Chelsea se ilusiona con llevar a sus filas a Cristiano Ronaldo y al brasileño Neymar

Actualmente, Cristiano Ronaldo milita con el Mánchester United con quien no tuvo una buena temporada y ha expresado su deseo de no continuar con el equipo. Este lunes, el equipo de Mánchester arrancó los entrenamientos y CR7 no estuvo presente.

Mientras que Neymar tiene contrato con el París SG, pero existen rumores que el club francés pretende vender al brasileño en el mercado actual, situación que ha provocado ofertas por el atacante.

El medio cuenta que el entrenador Thomas Tuchel no ve con buenos ojos el hecho de que dos estrellas de tanto peso como lo son el portugués y el brasileño compartan plantel, ya sea por lo futbolístico como por lo grupal.

La venta del Chelsea se completó el pasado mes de mayo, donde se hizo oficial la salida de Roman Abramovich y el club paspo a manos del Todd Boehly, Mark Walter y Hansjorg Wyss, quienes invirtieron 5 mil millones de dólares en la compra del equipo.