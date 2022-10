El Cincinnati de “Quimi” Ordóñez elimina al New York Red Bulls y se clasifica a semifinales de la MLS

El Cincinnati es uno de los conjuntos de la MLS que mejor ha terminado la fase regular ya que antes de los playoffs solo perdió uno de sus últimos trece partidos.

Los New York Red Bulls se adelantaron en la segunda parte con un golazo de Lewis Morgan, que en el minuto 48 mandó el balón a la red con un soberbio disparo desde fuera del área.

Los visitantes buscaron el empate y parecieron haberlo logrado en el 60 por medio del venezolano Júnior Moreno, pero ese tanto fue anulado por fuera de juego.

En el 74 sí llegaron las tablas al marcador gracias a un penalti transformado por Acosta y que cometió el defensa colombiano Andrés Reyes.

74’ #AllForCincy’s Luciano Acosta ties the game! He makes #RBNY goalkeeper, Carlos Coronel, guess the wrong way. #MajorLeagueSoccer#RBNYvCIN | 1-1 | #MLSCupPlayoffspic.twitter.com/sB35K3xevk

— Last Word on Soccer (@LastWordSC) October 15, 2022