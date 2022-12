El City a siguiente ronda: El equipo de Pep derrotó al Liverpool 3-2 en la Carabao Cup

No dio la sensación de haber estado detenido el juego en Inglaterra. No hubo falta de ritmo ni de tensión. Todo lo contrario. Nadie regaló nada. E incluso en el tramo final, la tirantez fue evidente entre los jugadores.

No hubo tregua en el duelo entre los dos dominadores del fútbol inglés en los tiempos recientes. Diez minutos tardó Erling Haaland en abrir el marcador. El noruego, ávido de fútbol, llevó a la red un centro desde la izquierda del belga Kevin De Bruyne.

