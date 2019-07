El club de David Beckham en la MLS contrata a sus primeros dos futbolistas

Pellegrini, de 19 años, es un atacante por izquierda de Estudiantes de La Plata, y Carranza, de la misma edad, proveniente de Banfield, también es delantero.

Ambos llegarán al Inter Miami en 2020, cuando el equipo del exinternacional inglés debute en la MLS.

“Para nosotros es importante que encontremos jugadores de ataque jóvenes y que tienen el potencial de ser realmente buenos jugadores en esta Liga”, dijo el director deportivo del Inter Miami, Paul McDonough.

“Continuaremos sumando jugadores de calidad que sean adecuados para nuestro club. Comenzamos con los jóvenes, pero sabemos que también es importante contar con jugadores veteranos que vienen del extranjero y para equilibrar la lista”, añadió.

Pellegrini debutó para el equipo de La Plata el año pasado y ha marcado tres goles en 15 partidos. Hizo dos apariciones en la Copa Libertadores y jugó en las selecciones nacionales Sub-20 y Sub-17 de Argentina.

Carranza, quien se mudó a Buenos Aires a los 13 años para unirse a la academia de Banfield, está en su segunda temporada con 10 goles en 30 partidos.

“Tanto Julián como Matías nos demostraron que realmente querían dar el siguiente paso de su carrera con Inter Miami”, dijo McDonough.

“Nos gusta que Pellegrini pueda jugar adentro y afuera, tiene una capacidad aeróbica muy buena y puede cubrir mucho terreno, mientras que Julián es un jugador con un ritmo de trabajo impresionante. Es el jugador que se esfuerza por marcar goles”.

Beckham, de 44 años, presidente del Inter Miami, se retiró en 2013 después de una carrera de 20 años. Parte del contrato de MLS que firmó en 2007 para jugar en el Galaxy de Los Ángeles incluía la posibilidad de comprar un futuro club de expansión de la MLS.

Beckham utilizó su opción en 2014 para comprar un club de la MLS por 25 millones de dólares y lo planeó para Miami, pero tuvo problemas para encontrar un estadio adecuado y no fue hasta enero de 2018 que la MLS aprobó su equipo, los colores y el nombre. El logotipo se reveló en septiembre del año pasado.

