La histórica gesta de la Decimoquinta Champions League, sellada en el mítico estadio de Wembley, ha dado paso a una nueva era donde Luka Modric y Toni Kroos se suman a la élite, sumando su sexta Orejona.

La hazaña, que aconteció en el emblemático Wembley, hace eco del hito inaugural de Francisco "paco" Gento en 1966, redefiniendo la gloria merengue. Cuando la llamada galerna levantó la sexta Copa de Europa para el Real Madrid en Bruselas, y desde aquel 11 de mayo, Gento se erigió como su único miembro, resalta el legado histórico que ahora se expande, refiriéndose a la gesta de hace 58 años.

Sin embargo, este 2024, Nacho, Carvajal, Modric y Kroos, protagonistas de la gesta, representan la continuidad triunfal del Real Madrid. Pues juntos, conquistaron la ansiada Decimoquinta, la cual trae consigo la sexta Champions League (2014, 2016, 2017, 2018) para estos cuatro titanes, enfatizando la trascendencia del hito, que trasciende generaciones y nacionalidades.

La narrativa cobra profundidad al analizar el periplo individual de cada jugador. Nacho, en su debut como titular en una final, corona una trayectoria que comenzó en 2001, convirtiéndose en testigo y protagonista de una gesta histórica. Carvajal, por su parte, ha alcanzado la cúspide de su rendimiento, culminando una temporada sublime con un gol histórico en Wembley.

La figura de Modric emerge como símbolo de consistencia y trascendencia, tatuando su legado en la piel del Real Madrid desde su llegada en 2012. Mientras tanto, Kroos, con su partida inminente, deja un vacío imposible de llenar, tras una etapa marcada por la gloria y la entrega inquebrantable al club.

Con la inclusión de Modric y Kroos en el 'Club de las 6', se consolida un nuevo hito en la historia del Real Madrid, marcando un precedente sin igual en la rica trayectoria del club. La noche de Londres, además, consagra el tercer triplete de Liga y Copa de Europa para este selecto grupo, elevando su estatus a la cima del fútbol europeo.

¡¡LA DECIMOQUINTA ES NUESTRA, CAMPEONES, CAMPEONES, CAMPEONES, CAMPEONES!!!



