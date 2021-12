El covid-19 obliga a aplazar el partido Burnley vs. Everton; es el tercero en el tradicional “Boxing Day” de la Premier League

“Nuestro encuentro de Premier League en Burnley al día siguiente de Navidad ha sido aplazado como consecuencia del número de casos de covid-19 y de lesiones en nuestro equipo”, indicó en un comunicado la entidad.

La Premier League añadió por su parte en otro comunicado que había tomado esta “lamentable” decisión después de la reunión del consejo de administración celebrada este viernes tras constatar “nuevas lesiones en el efectivo” del Everton, que quedaba con “un número insuficiente de jugadores disponibles” para ese partido.

Es el tercer encuentro del tradicional ‘Boxing Day’ que debe aplazarse, después de que el jueves se tomase la misma decisión en el Liverpool-Leeds y el Wolverhampton-Watford.

El jueves hubo una reunión entre la Premier League, los entrenadores y los jugadores para tratar esta cuestión en un momento complicado del calendario con partidos todos los días hasta el 3 de enero (salvo el 31 de diciembre).

“Ayer (jueves) fue como hablar contra un muro y por esta razón prefiero no hablar de ello”, declaró este viernes el técnico italiano del Tottenham Antonio Conte.

“Si tengo que ser honesto, era una reunión para discutir, algunos entrenadores trataron de hablar, de pedir soluciones, pero creo que ya estaba todo decidido”, deploró el italiano.

Preguntado si consideraba una pérdida de tiempo esa reunión, Conte declaró: “Para mí, sí”.

Listen to what he had to say! ⤵️

Otro entrenador, recién llegado a la Premier, el alemán Ralf Rangnick, técnico interino del Manchester United, reclamó la supresión de la Copa de la Liga para aligerar el calendario.

“Inglaterra es el único de los cinco grandes campeonatos que cuenta con dos torneos coperos (…) Se que se mantiene para que los clubes de la tercera y la cuarta división mejoren sus finanzas, pero es algo (la supresión) que debería discutirse cuando hablamos de lo cargado del calendario y la gran cantidad de partidos que jugamos”.

It’s been great having fans back in the stadium this season, and we all want it to remain that way 💪

The Government has introduced its Plan B measures in response to the new COVID variant, find out what this means for your matchday ➡️ https://t.co/aNIF2bGkDd pic.twitter.com/76ufGJBvpi

— Premier League (@premierleague) December 24, 2021