El dardo de Cassano a Cristiano Ronaldo: “No está ni entre los cinco mejores de la historia”

Cassano, incluso, ironizó: “Sí. Es el mejor de la historia después de Napoleón Bonaparte”.

Para el exjugador del Real Madrid entre 2006 y 2007, los mejores jugadores de la historia son Lionel Messi, Diego Maradona, Pelé, Johan Cruyff y luego Ronaldo, el Fenómeno.

“Si tenemos que liberar a alguno, entonces serán Marco Van Basten o Alfredo Di Stéfano”, continuó con su alocución el exdelantero mediapunta de la Selección de Italia.

No es la primera ocasión que el exjugador de otros equipos como el Inter, Milán y la Sampdoria se muestra en contra del portugués, ya que la última ocasión que lo hizo fue cuando el delantero militaba en la Juventus.

En aquella ocasión Cassano afirmó que era un “dolor de cabeza” para el técnico de aquel momento, Andrea Pirlo tener a Ronaldo en su equipo.

En BoboTV, el exdelantero valoró antes la posible llegada de Erling Haaland al Real Madrid. “A mí me han dicho: ‘Cuidado, que el Bayern quiere fichar a Haaland’. Y luego también que el Madrid quiere a Lewandowski para un par de años. Para mí tendría sentido”, afirmó Cassano.

Vieri, anfitrión del programa, le llevó la contraria. “Pues a mí, en cambio, me han dicho que Haaland va al Madrid al 100%. Eso me dicen, pero no sé si es verdad”, aseguró.