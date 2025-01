El Derby County de Méndez-Laing, a un juego de enfrentarse al Manchester City en la FA Cup

El Derby County, equipo donde milita el guatemalteco Nathaniel Mendez-Laing, está a un paso de enfrentarse al Manchester City en la siguiente ronda de la FA Cup. El City de Pep Guardiola, Erling Haaland y Kevin De Bruyne espera rival para la siguiente ronda. Pero para que este sueño tome forma, el Derby tiene una tarea clara: ganar el martes al Leyton Orient, un rival complicado que no regalará nada.

La posibilidad de ver a Méndez-Laing compartiendo cancha con figuras de talla mundial ha encendido la ilusión de la afición guatemalteca. No se trata solo de un partido; se trata de la oportunidad de que Guatemala esté representada en uno de los torneos más emblemáticos del futbol inglés y, de paso, enfrentando a uno de los mejores equipos en los últimos años.

El reto del martes 14 de enero no será sencillo, pero los dirigidos por Paul Warne confían en el buen momento que atraviesan, ya que antes tendrán que derrotar al Leyton Orient Football Club. Con Mendez-Laing como pieza clave en el esquema del equipo, el Derby County ha demostrado que puede competir en cualquier escenario.

Por supuesto, el morbo y la expectativa no se han hecho esperar. ¿Podrá el Derby County dar el primer paso y avanzar en la competición? ¿Será el guatemalteco la gran figura que lidere a su equipo hacia una de las noches más memorables de su historia?

El martes a las 13:45 horas de Guatemala, el Derby County jugará la tercera ronda de la FA CUP ante el Leyton Orient, el segundo equipo más antiguo de Inglaterra, que actualmente milita en la Football League One (tercer nivel del sistema de ligas del fútbol inglés).

Si el Derby County logra superar al Leyton Orient, la próxima ronda sería un espectáculo asegurado. Enfrentar al Manchester City no es solo un desafío deportivo, sino una mirada de los reflectores para el equipo del jugador chapín.

The winners of our #EmiratesFACup Third Round tie against Leyton Orient will face Manchester City at home in the Fourth Round. 🏆 pic.twitter.com/rnD8VrP7Cz