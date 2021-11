El desgarrador testimonio de la supuesta novia cubana de Diego Maradona: “Me violó mientras mi madre lloraba del otro lado de la puerta”

Mavys Alvarez brindó una entrevista al medio argentino Infobae y confesó que durante esa etapa vivió un auténtico calvario. Aseguró que fue abusada sexualmente por Diego Maradona.

“Maradona me tapó la boca para que yo no gritara, para que no dijera nada y abusó de mí. Mi mamá vino a verme ese día a la casa donde estábamos en La Habana y Diego no le quiso abrir la puerta de la habitación. Mi mamá tocó y él no abrió. Me violó. Eso fue lo que pasó”, cuenta Mavys sobre el abuso que también incluyó en su declaración bajo juramento en la Justicia.

¿Por qué declarar ahora? le preguntaron los periodistas de Infobae y ella respondió: “Bueno, murió Fidel Castro, murió Diego Maradona, mi hija cumple 15 años. En nuestra familia pasamos por una etapa de adolescencia de mi hija que es complicada, porque todos los niños adolescentes, los muchachos son difíciles. Y me hizo pensar y recordar el hecho de que mi hija tenga casi la misma edad que yo tenía en ese entonces. Se me aviva el pensamiento en ese momento pero más lo reafirmé cuando leí la nota que había publicado Infobae. Una amiga me avisa y me dice que habían publicado esa nota y que estaban diciendo mi nombre. Nunca lo habían dicho. Me decidí porque no quise que contaran una historia falsa de mi vida”.

“Esta es la primera vez que vengo a Argentina después de 2001, cuando llegué con Diego. Ahora pude recorrer un poco. En aquella oportunidad no había podido ver nada. Estaba secuestrada”, contó Mavys, mientras se encuentra en Argentina donde brindó la declaración testimonial ante la Justicia.

Mavys Álvarez decidió enviarle un mensaje a los cinco hijos de Maradona.



“Me gustaría decirles que me disculpen si mi confesión les hace sentir mal. No lo hago con ese objetivo. Lamento que les pueda llegar a hacer daño con mis palabras. Pero fue lo que viví. Ojala no lo hubiera tenido que vivir de esa manera. Es fuerte, entiendo eso. Estoy convencida de que debe haber sido un padre maravilloso con sus hijas. Pero esta es mi historia, lo que yo viví. No puedo decir otra cosa”, expuso ante Infobae.

Este expediente está en manos del juez federal Daniel Rafecas y tiene a cinco personas acusadas. Todos parte del entorno que acompañaron a Maradona entre el 2000 y 2001 durante su estadía en el centro “La Pradera” Cuba para recuperarse de una recaída por el abuso de drogas.

Álvarez Rego declaró como víctima en el marco de la causa que está a cargo del Juzgado Federal N°10 por trata de personas al ex entorno del fallecido futbolista.

La denuncia la realizó Fernando Míguez, referente de la la ONG Fundación por la Paz y El Cambio Climático, en la Procuración que investiga delitos de trata (PROTEX). En la cámara Gessel estuvo acompañada por los abogados Gastón Marano y Marcela Scotti.

La causa contra el entorno de Maradona es por trata de personas, abuso sexual y suministro de drogas.

Los abogados de los acusados son Fernando Burlando, que defiende a Carlos Ferroviera; Omar Saker, de un secretario del Diez, Gabriel Buono; Ignacio Trimarco, de Omar Suárez, exdueño del boliche Cocodrilo; Nancy Lires, de Mariano Israelit, uno de los mejores amigos de Diego, y Gerardo Pardo y Gustavo Romano Duffau, de Guillermo Coppola. Ninguno de ellos está imputado o procesado hasta ahora.

La joven cubana estuvo en Argentina, traída por Diego Maradona y su entorno y estuvo en nuestro país desde noviembre de 2001 hasta febrero del año siguiente, para que presencia el partido homenaje a “El Diez” que se realizó en La Bombonera y luego regresar a Cuba.