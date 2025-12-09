El doblete de Anan Khalaili no fue suficiente y U. Saint-Gilloise cayó ante Olympique de Marsella

Los dos tantos de Anan Khalaili no le alcanzó a RU Saint-Gilloise y sufrió una inesperada derrota por 3-2 frente a O. Marsella, por la fecha 6 de la Champions. Aunque el partido se puso arduo, los de Roberto De Zerbi mantuvieron su determinación y lograron dar la vuelta al marcador, con doblete incluido, y las firmas de Igor Paixão (14′ 1T) y Mason Greenwood (40′ 1T y 12′ 2T). Su portería fue vencida en dos oportunidades por Anan Khalaili (4′ 1T y 25′ 2T).En el minuto 4 de la primera etapa, Anan Khalaili levantó el ánimo de RU Saint-Gilloise y se llevó todos los aplausos. Rob Schoofs le tiró el balón al volante, que remató al palo izquierdo llegando justo al fondo de la malla.

El desempeño Mason Greenwood lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Olympique de Marsella mostró su mejor nivel al marcar 2 goles, rematar 4 veces al arco contrario y acertar 27 pases correctos.

Anan Khalaili también jugó un buen partido. El volante de U. Saint-Gilloise metió 2 goles, efectuó 17 pases correctos, recuperó 3 balones y buscó el arco contrario con 3 disparos.

El estratega de RU Saint-Gilloise, David Hubert, paró al once inicial con una formación 3-5-2 con Kjell Scherpen en el arco; Kevin Mac Allister, Christian Burgess y Fedde Leysen en la línea defensiva; Kamiel Van De Perre, Adem Zorgane, Anan Khalaili, Rob Schoofs y Ousseynou Niang en el medio; y Raul Florucz y Kevin Rodríguez en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Roberto De Zerbi salieron al campo de juego con un esquema 4-3-3 con Gerónimo Rulli bajo los tres palos; Tim Weah, Michael Murillo, Nayef Aguerd y Emerson Palmieri en defensa; Arthur Vermeeren, Pierre-Emile Höjbjerg y Matthew O´Riley en la mitad de cancha; y Mason Greenwood, Pierre Aubameyang y Igor Paixão en la delantera.

João da Silva Pinheiro fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Constant Vanden Stock Anderlecht.

En la siguiente jornada RU Saint-Gilloise se enfrentará de visitante ante Bayern Múnich y O. Marsella disputará el juego de local frente a Liverpool.

Cambios en U. Saint-Gilloise

62′ 2T – Salieron Rob Schoofs por Sofiane Boufal y Raul Florucz por Promise David

81′ 2T – Salieron Kamiel Van De Perre por Mathias Rasmussen y Kevin Rodríguez por Marc Giger

91′ 2T – Salió Ousseynou Niang por Ross Sykes

Amonestados en U. Saint-Gilloise:

13′ 2T Christian Burgess (Conducta antideportiva), 22′ 2T Adem Zorgane (Insultar o desaprobar al árbitro), 34′ 2T Ousseynou Niang (Conducta antideportiva) y 44′ 2T Promise David (Quitarse la camiseta)

Cambios en Olympique de Marsella

45′ 2T – Salió Tim Weah por Leonardo Balerdi

68′ 2T – Salió Matthew O´Riley por Bilal Nadir

87′ 2T – Salieron Pierre Aubameyang por Geoffrey Kondogbia y Mason Greenwood por Robinio Vaz

Amonestado en Olympique de Marsella: