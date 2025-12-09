El doblete de Anan Khalaili no fue suficiente y U. Saint-Gilloise cayó ante Olympique de Marsella

El desempeño Mason Greenwood lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Olympique de Marsella mostró su mejor nivel al marcar 2 goles, rematar 4 veces al arco contrario y acertar 27 pases correctos.
Anan Khalaili también jugó un buen partido. El volante de U. Saint-Gilloise metió 2 goles, efectuó 17 pases correctos, recuperó 3 balones y buscó el arco contrario con 3 disparos.
El estratega de RU Saint-Gilloise, David Hubert, paró al once inicial con una formación 3-5-2 con Kjell Scherpen en el arco; Kevin Mac Allister, Christian Burgess y Fedde Leysen en la línea defensiva; Kamiel Van De Perre, Adem Zorgane, Anan Khalaili, Rob Schoofs y Ousseynou Niang en el medio; y Raul Florucz y Kevin Rodríguez en el ataque.
Por su parte, los elegidos por Roberto De Zerbi salieron al campo de juego con un esquema 4-3-3 con Gerónimo Rulli bajo los tres palos; Tim Weah, Michael Murillo, Nayef Aguerd y Emerson Palmieri en defensa; Arthur Vermeeren, Pierre-Emile Höjbjerg y Matthew O´Riley en la mitad de cancha; y Mason Greenwood, Pierre Aubameyang y Igor Paixão en la delantera.
João da Silva Pinheiro fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Constant Vanden Stock Anderlecht.
En la siguiente jornada RU Saint-Gilloise se enfrentará de visitante ante Bayern Múnich y O. Marsella disputará el juego de local frente a Liverpool.
Cambios en U. Saint-Gilloise
- 62′ 2T – Salieron Rob Schoofs por Sofiane Boufal y Raul Florucz por Promise David
- 81′ 2T – Salieron Kamiel Van De Perre por Mathias Rasmussen y Kevin Rodríguez por Marc Giger
- 91′ 2T – Salió Ousseynou Niang por Ross Sykes
Amonestados en U. Saint-Gilloise:
- 13′ 2T Christian Burgess (Conducta antideportiva), 22′ 2T Adem Zorgane (Insultar o desaprobar al árbitro), 34′ 2T Ousseynou Niang (Conducta antideportiva) y 44′ 2T Promise David (Quitarse la camiseta)
Cambios en Olympique de Marsella
- 45′ 2T – Salió Tim Weah por Leonardo Balerdi
- 68′ 2T – Salió Matthew O´Riley por Bilal Nadir
- 87′ 2T – Salieron Pierre Aubameyang por Geoffrey Kondogbia y Mason Greenwood por Robinio Vaz
Amonestado en Olympique de Marsella:
- 27′ 1T Tim Weah (Conducta antideportiva)