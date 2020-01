El #DollyPartonChallenge llega al mundo del futbol

Todo comenzó con una publicación de la cantante de country Dolly Parton, quien compartió en Instagram un combo de fotografías, que ilustran la que sería su imagen de perfil en Linkedin, Facebook, Instagram y Tinder.

De inmediato se volvió viral y futbolistas y clubes a nivel mundial se han unido al ‘challenge’.

A post shared by Mario Balotelli🇮🇹 🇬🇭👨‍👧‍👦🦁 (@mb459) on Jan 24, 2020 at 7:23am PST

View this post on Instagram

A post shared by Sergio Ramos (@sergioramos) on Jan 24, 2020 at 9:21am PST

View this post on Instagram

Are we doing this right? 🤔#DollyPartonChallenge pic.twitter.com/IScyoxa2Cs

— Arsenal (@Arsenal) January 24, 2020