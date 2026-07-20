“El dolor es muy grande”: las frases de Messi tras perder la final del Mundial 2026 ante España

Lionel Messi rompió el silencio después de la derrota de Argentina por 1-0 ante España en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y compartió un mensaje en sus redes sociales, en el que reflejó la tristeza de una selección que estuvo cerca de conquistar nuevamente el título.

El capitán de la Albiceleste, de 39 años, utilizó su cuenta de Instagram para expresar el impacto que le dejó la derrota en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, donde un gol de Ferran Torres, al minuto 106 de la prórroga, le dio a España el segundo título mundial de su historia.

"El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno. Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que, junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo, nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo. Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo". expreso Messi.

Messi también destacó el esfuerzo realizado por el equipo durante el torneo y agradeció el respaldo de los aficionados. "Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos".

El capitán argentino también felicitó al nuevo campeón mundial. "También quiero felicitar a España por el campeonato".

Un legado en los Mundiales

La participación en Norteamérica 2026 podría haber marcado el último Mundial de Lionel Messi y el cierre de una de las carreras más destacadas en la historia del futbol.

Desde su debut en Alemania 2006, el argentino disputó seis Copas del Mundo consecutivas: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y Norteamérica 2026. Durante ese recorrido lideró distintas generaciones de la selección argentina y alcanzó tres finales mundialistas.

La consagración llegó en Catar 2022, cuando Argentina derrotó a Francia y conquistó el título que esperaba desde hacía 36 años. También disputó las finales de Brasil 2014, frente a Alemania, y de United 2026, contra España.

Más allá de los títulos y las estadísticas, Messi deja un legado como referente de varias generaciones de futbolistas. Su trayectoria mundialista quedará marcada por actuaciones que mantuvieron a Argentina entre las principales selecciones del planeta.

Aunque su continuidad con la selección argentina aún no ha sido confirmada, sus declaraciones reflejan el compromiso de un futbolista que volvió a asumir el protagonismo incluso en la derrota. Si este fue su último Mundial, cerrará su participación con seis Copas del Mundo disputadas, un título obtenido en Catar 2022 y el reconocimiento de millones de aficionados.