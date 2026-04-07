El duelo de ida fue para Arsenal 1-0 con gol agónico

Los Gunners les ganaron a Sporting el partido celebrado este martes por la llave 4 de la Champions. Fue en el minuto 45 del segundo tiempo cuando Kai Havertz hizo que los Gunners anotaran el único gol del encuentro.

A los 5 minutos del primer tiempo, el defensor Maximiliano Araujo tuvo la oportunidad de abrir el marcador, pero su disparo rebotó en el palo.

El mejor jugador del partido fue Kai Havertz. El atacante de Arsenal anotó 1 gol y efectuó 4 pases correctos.

Declan Rice fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Arsenal fue preciso con 64 pases efectivos y robó 4 pelotas.

El técnico de Sporting, Rui Borges, propuso una formación 4-5-1 con Rui Silva en el arco; Iván Fresneda, Ousmane Diomande, Gonçalo Inácio y Maximiliano Araujo en la línea defensiva; Hidemasa Morita, João Simões, Geny Catamo, Francisco Trincão y Pedro Gonçalves en el medio; y Luis Suárez en el ataque.

Por su parte, el equipo de Mikel Arteta salió a la cancha con un esquema 4-3-3 con David Raya bajo los tres palos; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães y Riccardo Calafiori en defensa; Martin Odegaard, Martín Zubimendi y Declan Rice en la mitad de cancha; y Noni Madueke, Viktor Gyökeres y Leandro Trossard en la delantera.

Daniel Siebert fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio José Alvalade XXI.

El triunfo conseguido este martes les permite a los Gunners llegar con cierta tranquilidad para enfrentar a Sporting el próximo miércoles 15 de abril, en el partido que definirá el pasaje a Semifinales.

Cambios en Sporting Lisboa

61′ 2T – Salió João Simões por Daniel Bragança

78′ 2T – Salió Pedro Gonçalves por Rafael Nel

Amonestado en Sporting Lisboa:

30′ 1T Hidemasa Morita (Conducta antideportiva)

Cambios en Arsenal