El emotivo mensaje de la selección de Irán tras el empate contra Bélgica en el Mundial 2026

Fútbol Internacional

El emotivo mensaje de la selección de Irán tras el empate contra Bélgica en el Mundial 2026

Tras empatar sin goles frente a Bélgica, Irán compartió un mensaje en el que agradeció el apoyo de sus aficionados y destacó valores como la paz, el respeto y la amistad entre las naciones.

|

time-clock

GR7271. LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 21/06/2026.- Jugadores de Irán forman este domingo, en un partido del grupo G del Mundial de la FIFA 2026 entre Bélgica e Irán, en el estadio SoFi en Los Ángeles (EE.UU.). EFE/ Omar Alonso

Irán continúa firme en su lucha por clasificar a la siguiente ronda de la Copa del Mundo,

La selección de Irán continúa firme en su lucha por clasificar a la siguiente ronda de la Copa del Mundo, en el competitivo Grupo G, que comparte con Nueva Zelanda, Egipto y Bélgica.

El conjunto de Asia Occidental suma dos puntos tras dos empates, resultados que lo mantienen con posibilidades reales de ubicarse entre los dos primeros puestos y avanzar de fase o bien quedar entre los mejores ocho terceros. En su encuentro más reciente, Irán protagonizó una destacada actuación al empatar con Bélgica, en gran parte gracias al brillante desempeño de su guardameta Alireza Beiranvand.

El arquero iraní fue la figura del partido al realizar múltiples intervenciones que evitaron la derrota de su equipo. Beiranvand negó el gol en reiteradas ocasiones al conjunto europeo y fue determinante para asegurar el valioso empate que mantiene a Irán en la pelea.

El recorrido de Irán en esta Copa del Mundo ha estado marcado por circunstancias complejas fuera de la cancha. Debido a situaciones geopolíticas, el equipo únicamente puede ingresar en territorio estadounidense para disputar sus partidos y luego debe trasladarse de nuevo a Tijuana, México.

LECTURAS RELACIONADAS

HOUSTON (United States), 23/06/2026.- Cristiano Ronaldo of Portugal (R) celebrates scoring the 1-0 during the FIFA World Cup 2026 group stage match Portugal against Uzbekistan, in Houston, USA, 23 June 2026. EFE/EPA/SAM WASSON

Cristiano Ronaldo rompe otra barrera y entra en la historia de los Mundiales con un récord único

chevron-right
AMDEP7140. DALLAS (ESTADOS UNIDOS), 22/06/2026.- Lionel Messi de Argentina celebra un gol este lunes, en un partido del grupo J del Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Austria en el estadio de Dallas (Estados Unidos). EFE/ Kenneth Fernandez

El gesto de Messi a la banca de Austria que recordó el “Qué mirás, bobo” tras romper otro récord en los Mundiales

chevron-right

México ha brindado hospitalidad al Team Melli, que continúa compitiendo con determinación pese a las dificultades logísticas.

Mensaje de paz al mundo

Tras el empate en Los Ángeles ante Bélgica, la selección iraní compartió un mensaje en el que destacó valores como la paz, el respeto y la unidad entre naciones:

“Desde la antigua Persia de hace miles de años hasta el Irán de hoy, nuestro espíritu permanece vivo e inquebrantable. Llegamos a Los Ángeles con orgullo, competimos con honor y nos vamos con dignidad. Gracias por la hospitalidad y gracias a todos los iraníes que dieron su corazón, su voz y su alma durante estos 180 minutos. Que la paz, el respeto y la amistad prevalezcan entre todas las naciones”. expreso el mensaje.

Todo por definir en la última jornada

Con dos puntos en el grupo, Irán se prepara para su tercer y decisivo compromiso, en el que buscará sellar su clasificación a la siguiente fase. El panorama es ajustado, pero el equipo ha demostrado carácter y capacidad para competir al más alto nivel. El sueño mundialista sigue intacto para el Team Melli

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

Lee más artículos de Herberth Marroquín

ARCHIVADO EN:

Futbol Internacional Mundial 2026 Selección de Belgica Selección de Irán 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM