El emotivo mensaje de la selección de Irán tras el empate contra Bélgica en el Mundial 2026

La selección de Irán continúa firme en su lucha por clasificar a la siguiente ronda de la Copa del Mundo, en el competitivo Grupo G, que comparte con Nueva Zelanda, Egipto y Bélgica.

El conjunto de Asia Occidental suma dos puntos tras dos empates, resultados que lo mantienen con posibilidades reales de ubicarse entre los dos primeros puestos y avanzar de fase o bien quedar entre los mejores ocho terceros. En su encuentro más reciente, Irán protagonizó una destacada actuación al empatar con Bélgica, en gran parte gracias al brillante desempeño de su guardameta Alireza Beiranvand.

El arquero iraní fue la figura del partido al realizar múltiples intervenciones que evitaron la derrota de su equipo. Beiranvand negó el gol en reiteradas ocasiones al conjunto europeo y fue determinante para asegurar el valioso empate que mantiene a Irán en la pelea.

El recorrido de Irán en esta Copa del Mundo ha estado marcado por circunstancias complejas fuera de la cancha. Debido a situaciones geopolíticas, el equipo únicamente puede ingresar en territorio estadounidense para disputar sus partidos y luego debe trasladarse de nuevo a Tijuana, México.

México ha brindado hospitalidad al Team Melli, que continúa compitiendo con determinación pese a las dificultades logísticas.

Mensaje de paz al mundo

Tras el empate en Los Ángeles ante Bélgica, la selección iraní compartió un mensaje en el que destacó valores como la paz, el respeto y la unidad entre naciones:

“Desde la antigua Persia de hace miles de años hasta el Irán de hoy, nuestro espíritu permanece vivo e inquebrantable. Llegamos a Los Ángeles con orgullo, competimos con honor y nos vamos con dignidad. Gracias por la hospitalidad y gracias a todos los iraníes que dieron su corazón, su voz y su alma durante estos 180 minutos. Que la paz, el respeto y la amistad prevalezcan entre todas las naciones”. expreso el mensaje.

Esto es de una DIGNIDAD IMPRESIONANTE.

El plantel de Irán ya se fue de Los Angeles pero dejó una carta:



"Desde la Antigua Persia al Irán de hoy (...) vinimos a Los Angeles con orgullo, competimos con honor y nos vamos con dignidad".

La lección que le están dando a EE.UU... pic.twitter.com/9d82ibnmcs — Periodistán (@periodistan_) June 22, 2026

Todo por definir en la última jornada

Con dos puntos en el grupo, Irán se prepara para su tercer y decisivo compromiso, en el que buscará sellar su clasificación a la siguiente fase. El panorama es ajustado, pero el equipo ha demostrado carácter y capacidad para competir al más alto nivel. El sueño mundialista sigue intacto para el Team Melli