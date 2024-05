Kylian anunció que abandonará tanto el PSG como Francia, y todo apunta a que su destino será el Real Madrid. Esta decisión ha generado una ola de especulaciones sobre el futuro de su hermano menor, Ethan, quien también ha debutado con el primer equipo parisino bajo la dirección de Luis Enrique.

Ethan Mbappé, nacido en 2006, es un talentoso centrocampista conocido por su perfil técnico, calidad y buen manejo de la pelota. Recientemente, después de un entrenamiento del PSG, Ethan fue abordado por varios aficionados que, emocionados, le pidieron autógrafos y camisetas. No obstante, una pregunta resonó más que otras: “¿Vas a ir al Real Madrid?”.

Ethan, con cierta timidez, pero con firmeza, respondió, negando cualquier rumor sobre su posible fichaje por el club madrileño. “Agradezco mucho que los jóvenes se acerquen a pedir una rúbrica, pero no tengo planes de ir al Real Madrid”, afirmó el joven jugador. Estas declaraciones han servido para calmar los rumores y aclarar su postura sobre su futuro inmediato.

El 'culebrón Mbappé' parece estar llegando a su fin con el inminente traspaso de Kylian al Real Madrid, donde se espera que juegue junto a estrellas como Vinicius, Bellingham y Rodrygo. Se prevé que la presentación del delantero en el Santiago Bernabéu ocurra antes del inicio de la Eurocopa, el próximo 14 de junio, aunque el PSG tendrá la última palabra sobre la fecha exacta.

En cuanto a Ethan, su camino ha sido paralelo al de su hermano en varios aspectos. Tras una etapa de formación en el AS Bondy, ambos recalaron en el PSG en el verano de 2017. Mientras Kylian se prepara para un nuevo desafío en la Liga, Ethan parece decidido a continuar su desarrollo en París. “Seguiré en el PSG mientras mi hermano pone rumbo a la Liga”, confirmó el joven centrocampista, despejando dudas sobre su permanencia en el club parisino.

No obstante, los rumores sobre el interés de otros equipos por Ethan no cesan. Se ha mencionado que clubes como el Rayo Vallecano y el Getafe de España podrían estar interesados en hacerse con sus servicios. A pesar de estas especulaciones, Ethan mantiene su compromiso con el PSG y se concentra en su crecimiento profesional en el equipo que le ha dado la oportunidad de debutar en la élite del futbol.

🗣️ Supporter: “Are you going to Real Madrid?”



🗣️ Ethan Mbappé: “NO”pic.twitter.com/PpTs3HYoM4