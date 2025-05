El Inter elimina al Barcelona en una épica semifinal de Champions League

El Inter de Milán se clasificó este martes para la final de la Liga de Campeones al vencer al Barcelona en la prórroga por 4-3 (7-6 en el global de la eliminatoria) con un gol de Davide Frattesi.

Un gol de Acerbi al ocaso del tiempo reglamentario revivió a un Inter que parecía muerto y que consiguió la gesta en el minuto 99 con el tanto de Frattesi.

El Barcelona rozó el gol con un remate de cabeza de Lewandowski y otro de Lamine Yamal, pero Sommer evitó los penaltis en una eliminatoria histórica.

El Inter lo ganaba 2-0 tras el final de la primera mitad con goles de Lautaro Martínez y Hakan Çalhanoğlu, pero el Barcelona reaccionó en el complemento y consiguió igualar el marcador gracias a Eric García y Dani Olmo.

Raphinha estaba marcando el gol de la remontada al 87', pero Francesco Acerbi anotó al 90+3 y en el tiempo extra Davide Frattesi hizo el tanto definitivo.

"No quiero hablar mucho sobre el árbitro. No sería justo para mi equipo, que ha hecho un gran trabajo. Ya le he dicho lo que pensaba de su actuación", ha añadido en la rueda de prensa posterior al partido disputado en el Giuseppe Meazza.

Flick ha instado a sus jugadores a "levantarse" para volver a luchar por la 'Champions' del próximo curso y también para afrontar el tramo final de LaLiga EA Sports, que el equipo azulgrana lidera con una ventaja de cuatro puntos sobre el Real Madrid.

"He dicho a los jugadores que es normal que estén decepcionados después del partido. Lo tenemos que aceptar, es fútbol, pero podemos estar orgullosos de nuestra actuación. Estoy orgulloso", ha valorado.