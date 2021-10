El líder Chelsea aplasta 7-0 al colista Norwich en Premier League

Pero el Norwich, que no ha ganado un partido en nueve fechas y totaliza ya 23 goles encajados, no ofreció apenas resistencia.

Con goles de los canteranos Mason Mount (8), Callum Hudson-Odoï (18) y Reece James (42), los pupilos de Thomas Tuchel dejaron el choque visto para sentencia antes del descanso.

Tras la pausa, Ben Chilwell (57), con su tercer gol en las tres últimas fechas del campeonato, y un gol en propia de Max Aarons (62) a centro de Hudson-Odoï, convirtieron la victoria en goleada.

Además, los recién ascendidos ‘Canaris’ finalizaron el choque con diez hombres por la expulsión de Ben Gibson (65), y Mason Mount de penal (85), y en el tiempo adicional, completó el 7-0.

En el resto de partidos del sábado destacó la derrota del Everton (8º) por 5 a 2 en casa ante el Watford (14º), donde brilló Joshua King con un triplete.

Con empates terminaron los otros partidos del día.

El Leeds (17º) salvó un punto (1-1) en el descuento final con un penal marcado por el hispano-brasileño Rodrigo Moreno (90+4) ante el Wolverhampton (11º).

Con el mismo resultado terminó el pulso entre Crystal Palace (15º) y Newcastle (19º), y con 2-2 el choque entre Southampton (16º) y Burnley (18º).

FULL-TIME Crystal Palace 1-1 Newcastle

Honours even at Selhurst Park, with Callum Wilson’s incredible scissor kick earning Newcastle a point after Christian Benteke’s header gave Crystal Palace the lead#CRYNEW pic.twitter.com/XyXkVbzS4l

— Premier League (@premierleague) October 23, 2021