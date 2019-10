El Manchester City golea al Aston Villa y se acerca al Liverpool

Por su parte, el Chelsea consolidó su cuarta posición, la última que da acceso a la Liga de Campeones, al ganar por 4-2 en campo del Burnley (11), con un triplete del estadounidense Christian Pulisic (21, 45 y 56) y un tanto del brasileño Willian (58).

En su victoria contra el Aston Villa, después de un primer tiempo sin goles pese a su claro dominio, el City abrió la lata por medio del extremo inglés Raheem Sterling (46) y sentenció el encuentro con goles del belga Kevin De Bruyne (65) y del alemán Ilkay Gundogan (70).

“No sé si en la segunda parte jugamos bien porque marcamos pronto o porque jugamos diferente, pero ganamos. Fue un segundo tiempo especial, estuvimos a otro nivel”, analizó el técnico del City, el español Pep Guardiola.

Los ‘Citizens’ habían perdido la segunda posición el viernes luego de que el Leicester (3) le endosara como visitante un histórico 9-0 al Southampton (18), con tripletes incluidos del delantero inglés Jamie Vardy y del atacante español Ayoze Pérez.

En el encuentro que daba comienzo a la jornada, los ‘Foxes’ batieron el récord de la mayor victoria fuera de casa en el campeonato inglés.

Really happy to make my 200th @premierleague appearance this afternoon. Glad to get the three points, the team did really well today.

Sad to been sent off, but it’s football, and sometimes it happens. 💪🏾

Now it is time to rest and be ready for the next games.

Come on City! 🙌🏾 pic.twitter.com/K90ejikpyn

— Fernandinho (@fernandinho) October 26, 2019